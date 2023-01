Representantes da Câmara Municipal de Juiz de Fora e o comando da Guarda Municipal se reuniram na manhã desta segunda-feira, 09 para discutir medidas preventivas para reforçar a segurança no prédio do legislativo.

A medida está relacionada aos episódios em Brasília neste domingo, 08, de invasão aos prédios públicos (Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal).

Os servidores da Câmara foram orientados a redobrar a vigilância e colocar em prática algumas ações para preservar o trabalho dos funcionários da Casa e dos vereadores. Entre elas, controlar melhor o acesso na portaria com a catraca eletrônica, instalada ano passado no saguão do prédio da Câmara. Assim como é feito, por exemplo, na entrada do Fórum Benjamin Colucci e também na sede da Prefeitura de Juiz de Fora na avenida Brasil.

Foram repassadas orientações também para a vigilância interna da casa feita por uma empresa terceirizada. Horários, rotinas de trabalho serão modificadas para aumentar esse controle no fluxo diário da Câmara.

A Câmara Municipal de Juiz de Fora divulgou uma nota oficial sobre os episódios de domingo em Brasília. Veja abaixo:

A Câmara Municipal de Juiz de Fora vem a público manifestar repúdio aos atos ocorridos em Brasília, no último domingo, 08 de janeiro de 2023.



Os ataques contra os Poderes Representativos do Brasil - Executivo, Legislativo e Judiciário - caracterizam uma agressão à democracia.



A Câmara Municipal de Juiz de Fora soma-se aos defensores das liberdades e das instituições democráticas, prezando, acima de tudo, o respeito à Constituição Federal de 1988.



Desta forma, consideramos que todos os esforços devem ser concentrados e providências imediatas precisam ser tomadas, a fim de prevalecer a paz, união e a ordem democrática.

Encerra a nota.

FOTO: CMJF - Câmara divulga nota repudiando os atos de vandalismo ocorridos em Brasília neste domingo (08)

