Será uma passagem rápida, menos de um mês, para ser mais preciso, 20 dias. Ainda assim, pela primeira vez, Muriaé na Zona da Mata terá um representante no Senado Federal. O ex-deputado federal Lael Varella (PSD) foi empossado nesta terça-feira, 10, para ocupar a vaga no senado por Minas Gerais com a saída do titular, Alexandre Silveira (PSD) que tomou posse como Ministro de Minas e Energia no Governo de Lula (PT).

Lael Varella era o segundo suplente. Alexandre Silveira já havia assumido o lugar do ex-governador Antônio Anastasia que assumiu, ano passado, o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Lael Varella tem um objetivo claro nesse curto tempo: buscar recursos para a Fundação Cristiano Varella, que tem como apoio principal o hospital para tratamento de pessoas com câncer que atende cerca de 160 municípios da região.

Lael Varella tem 83 anos, foi deputado federal durante sete mandatos.

