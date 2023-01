A procura está abaixo do esperado em Juiz de Fora. Os pais devem ficar atentos!

Todos os documentos apresentados no momento do cadastro devem ser confirmados agora, de forma presencial, na escola indicada no Sucem. Pais, responsáveis ou os próprios estudantes maiores de idade, que realizaram o Cadastramento Escolar 2023, têm agora até a próxima sexta-feira, 13, para confirmar a matrícula na rede estadual de ensino de Minas Gerais. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Educação (SEE), só estarão com a vaga garantida aqueles que fizerem essa validação.

Segundo o subsecretário de Articulação Educacional da SEE, Gustavo Pedroso, a confirmação da matrícula deve ser feita de forma presencial na secretaria da escola à qual o estudante foi encaminhado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula (Sucem). Esta conferência pode ser feita diretamente neste site. Segundo o subsecretário de Articulação Educacional da SEE, Gustavo Pedroso, a confirmação da matrícula deve ser feita de forma presencial na secretaria da escola à qual o estudante foi encaminhado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula (Sucem). Esta conferência pode ser feita diretamente neste site. garantida aqueles que fizerem essa validação.

"É importante lembrar que para a efetivação da matrícula, os pais, responsáveis ou os próprios alunos devem apresentar todos os documentos que constam da Resolução SEE 4775/2022 e comprovar todos os dados informados no momento do cadastro", salienta Gustavo Pedroso.

Aqueles estudantes que foram encaminhados para alguma escola da rede municipal de ensino, devem observar o calendário estabelecido por cada cidade e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para garantir a confirmação da matrícula.

No ano passado, 727 municípios aderiram ao cadastramento unificado do Sucem. Nessas localidades, o encaminhamento dos estudantes para matrícula pode ser feito tanto para escola estadual ou municipal. Nos estabelecimentos de ensino que não aderiram ao Sistema, o cadastro é valido apenas para as escolas estaduais.

