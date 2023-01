A coluna teve acesso, com exclusividade, ao depoimento da juiz-forana Joanita de Almeida à Polícia do Senado Federal. Ela está presa, em Brasília, acusada de participar das invasões aos prédios públicos no domingo, 08, quando uma multidão invadiu o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) e vandalizaram os patrimônios públicos.



Joanita é vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar e titular do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e presidente da Associação Brasileira de Apoio às Entidades Beneficentes. Ela é responsável por uma Associação, credenciada pela Prefeitura de Juiz de Fora, para fazer gestão das creches.



O portal Acessa divulgou ainda na noite daquele domingo a participação de um homem e de uma mulher de Juiz de Fora nos atos e suas prisões. O portal O Pharol trouxe os nomes dos envolvimentos dois dias depois.



No depoimento de Joanita dado ainda no dia das invasões, ela relata que participou do acampamento em Juiz de Fora, montado em frente ao Exército no bairro Mariano Procópio e ficava lá entre 18h até 22h porque atua como professora. Ainda no depoimento, ela diz que queria conhecer o quartel do Rio de Janeiro e depois o de Brasília. Para esse último, pagou R$ 340 numa excursão de ida e volta. O ônibus saiu do quartel em Juiz de Fora na sexta, 06, às 19h30 e chegou em Brasília no sábado, 07, às 14h. No mesmo dia, junto com um sobrinho, conheceu o quartel de Brasília.



No dia seguinte, domingo, 08, data das invasões, relatou que tomou café às 10h30 e foi para a praça dos Cristais onde ficou sabendo que haveria um grande ato naquele dia. Por volta de 13h, segundo ela, foi para as proximidades do Congresso Nacional e viu pessoas derrubando barreiras para seguir adiante.

Disse não achar correto essas ações, mas seguiu o grupo em direção ao Congresso. Ela foi até o segundo andar e depois entrou no plenário do Senado onde estava também policiais militares. Afirmou também que não tem intenção de participar de atos para tirar o presidente eleito e que acabou detida pela polícia, quando teve o celular averiguado e foi levada junto com outras pessoas.

Joanita segue presa junto com o também juiz-forano Luciano Fernandes.



Segundo o advogado criminalista Luiz Eduardo Lima que representa família de Joanita, não há neste momento previsão acerca da possibilidade de soltura da mesma, uma vez que as audiências de custódia ainda estão sendo realizadas e nesta em razão de decisão do Min. Alexandre de Moraes, não será apreciado pedidos de liberdade, em que pese a disponibilidade de mesma auxiliar nas investigações como já demonstrado no franqueamento da senha de seu aparelho celular. Destaca ainda o advogado, que todas questões políticas e pessoais da investigada nunca interferiram em sua atividade laboral, sendo ela exercida de forma exemplar e respaldada por inúmeros elogios, que inclusive serão encartados nos autos para demonstrar que ela é uma pessoa pacífica, do bem e trabalhadora.

