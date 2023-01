O ex-vereador e ex-deputado estadual, Isauro Calais (PSC), deve ser um dos nomes na disputa à Prefeitura de Juiz de Fora em 2024. Isauro tem mantido uma agenda intensa de conversa com vários personagens da política da cidade de diversos partidos. O grupo pretende se fortalecer em torno de um nome, que seria o dele, para enfrentar o campo hoje ocupado pela esquerda com a administração da prefeita Margarida Salomão (PT).



Esse alinhamento desejado por Isauro e seus apoiadores representaria uma espécie de centro-direita. As conversas devem se intensificar ainda neste início de ano para que o grupo possa criar uma rotina de conversas e, ao mesmo tempo, elaborar uma agenda de prioridades para serem colocadas numa futura campanha.



Isauro Calais foi eleito deputado estadual em 2014 pelo MDB. Ela deixava a Câmara Municipal de Juiz de Fora onde tinha sido até mesmo presidente. Quatro anos depois perdeu a disputa, após romper com o então prefeito Bruno Siqueira, que se lançou também na mesma disputa por uma vaga na Assembleia. Os dois dividiram votos e ficaram de fora.



Nas eleições do ano passado, Isauro teve 17.110 votos pelo PSC e não conseguiu retornar à Assembleia Legislativa mesmo com o apoio do deputado estadual, Noraldino Jr, que se reelegeu.

Aposentado da Defensoria Pública, Isauro Calais pretendia ficar distante também da política, pelo menos do ponto de vista de ser novamente candidato. Mas, segundo ele, em conversas com políticos do Estado foi convencido a concorrer em 2024, afinal, nesse período na política, nunca disputou a Prefeitura de Juiz de Fora.

