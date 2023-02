Uma decisão judicial tomada no dia 31 de janeiro de 2023 pelo juiz Daniel Reche da Motta concede indulto sobre todas as condenações transitadas e julgadas do ex-prefeito de Juiz de Fora Carlos Alberto Bejani.



Essa última se refere a prisão domiciliar de Bejani, deferida em setembro de 2021 e referente ao processo de propaganda indevida de 2007, quando Bejani exercia seu segundo mandato e cuja sentença condenatória transitou em julgado. Na época Bejani foi condenado a prisão em regime semiaberto, porém, após recurso da defesa foi concedido a Bejani e prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi baseada no pedido de sua defesa que alegou que o ex-prefeito tem apenas um pulmão, sofre de enfisema pulmonar e diabetes e necessitava de tratamento com oxigenação.



O advogado Fabrício de Carvalho Rocha fez a Justiça entender que Bejani não deveria ser encaminhado a uma unidade prisional, em meio à pandemia do coronavírus, já que sua situação de saúde, com baixa imunidade, poderia ser agravada, ocasionando inclusive risco de morte.



Depois de abril de 2022, a defesa de Bejani conseguiu decisão que ele retirasse a tornozeleira eletrônica e que a restrição de saída de casa fosse cumprida apenas depois das 20h.



A decisão do juiz Daniel da Motta foi baseado no decreto 11.302, artigo 4º, de 22 de dezembro de 2022, assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte: “Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena”.



Bejani tem 72 anos. Os processos que o ex-prefeito ainda tem, no entanto, seguem seu curso normal e continuam em andamento.

