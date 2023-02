A FUNALFA definiu o mapa oficial da Passarela do Samba de 2023. O croqui definido anteriormente pela LIESJUF e FUNALFA, em junho de 2023, teve a montagem iniciada no dia 30 de janeiro e foi interrompida para adequar-se às alterações e atender as demandas de moradores e comerciantes do entorno, com isso, a LIESJUF teve que alterar toda a logística para a venda dos ingressos sofrendo atraso na liberação das vendas.

A venda de ingressos de arquibancadas para a passarela do samba serão iniciadas presencialmente a partir de sexta-feira, no Espaço Cidade, na sede da Funalfa - Av. Rio Branco 2234 - centro.

Os interessados em adquirir camarotes poderão solicitar a reserva por meio de mensagem de texto no WhatsApp - 32 98858-1195 o pagamento será via pix, para os que desejarem pagar com cartão deverão fazer a reserva e se dirigir ao ponto de venda para efetuar o pagamento.

Todos os ingressos para a passarela do samba serão na modalidade passaporte com direito aos dois dias de desfies (20 e 21/02), confira os valores abaixo:

CAMAROTES COMERCIAIS - 10 PESSOAS - PASSAPORTE PARA 20 E 21/FEV - R$ 1.500,00

ARQUIBANCADAS - PASSAPORTE PARA 20 E 21/FEV - R$ 40,00

