A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) continua a campanha de imunização contra a Covid-19 no município na quinta-feira, 23 de fevereiro. Todos os maiores de 12 anos de idade poderão se imunizar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8h às 10h30 e de 13h às 14h30.

A vacinação de primeiras e segundas doses para as crianças menores de cinco anos e de todas as crianças de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias acontece no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), de 8h às 11h30 e de 13h às 16h30. Confira os locais e horários de vacinação abaixo.

A Secretaria de Saúde (SS) informa que, devido ao não envio e à não aquisição de novas doses por parte da antiga gestão do Governo Federal, foi necessária uma breve interrupção da vacinação para as crianças de cinco anos a menores de 12 anos de idade. O atual Governo Federal já realizou os pedidos, mas ainda não há previsão de chegada de novas doses. Tão logo recebamos o novo carregamento, retomaremos a aplicação para este público.

Nas unidades de saúde também acontece a vacinação contra a meningite para os jovens de 16 a 30 anos; os trabalhadores da educação superior e de escolas técnicas acima dos 16 anos de idade; os profissionais de saúde com 16 anos de idade ou mais; e os estudantes universitários, sem limite de idade.

As vacinas de rotina, aplicadas nos mesmos locais, podem ser recebidas por estes públicos conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 sem qualquer tipo de problema.

A Secretaria de Saúde (SS) destaca a importância do recebimento da vacina de reforço e pede para que todos aqueles que receberam a 2ª dose há pelo menos quatro meses procurem um posto de vacinação para aumentar sua proteção contra o vírus.

As segundas doses dos imunizantes AstraZeneca, Coronavac, Janssen e Pfizer, além das vacinas de reforço, são disponibilizadas de forma contínua. A 2ª dose da Janssen é destinada a todas as pessoas que receberam a primeira dose desse imunizante há dois meses ou em data anterior. Já o intervalo entre 1ª e 2ª aplicação da AstraZeneca é de oito semanas; da Coronavac é de 28 dias; e da Pfizer, de 21 dias. O intervalo da 2ª dose para a aplicação da vacina de reforço é de quatro meses, assim como o intervalo entre doses de reforço seguintes.

A lista com todos os endereços e horários de funcionamento dos locais de vacinação destinados a cada um dos públicos está disponível no fim deste texto.

A pasta explica que as doses de reforço, ou terceiras doses, para o público geral são apenas para os maiores de 12 anos. Não há recomendação de reforço para as crianças com idades entre seis meses e 11 anos, que recebem apenas as duas doses contra o coronavírus. A dose de reforço só é aplicada para estas pessoas caso elas sejam imunossuprimidas.

Até o momento, a quarta dose não está liberada para a população geral, sendo recomendada apenas para pessoas com imunossupressão e pessoas com 18 anos ou mais de idade. Imunossuprimidos com 18 anos ou mais também recebem uma quinta dose.

Pessoas na faixa etária entre 18 e 39 anos, que receberam a dose única e o reforço do imunizante Janssen, poderão tomar o segundo reforço quatro meses após o primeiro com qualquer outro imunizante. Já para pessoas com 18 anos ou mais de idade ou imunossuprimidos, o terceiro reforço, com qualquer outro imunizante, deve ser aplicado quatro meses após o segundo reforço. Imunossuprimidos de 18 anos ou mais também recebem uma quinta dose.



Documentação

Aqueles que forem receber a primeira dose da vacina devem apresentar originais e cópias de documento de identificação com foto (como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista) e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além da ficha de vacinação impressa e preenchida.







