O coreógrafo e bailarino Marcelo Misailidis, que por décadas atuou em Juiz de Fora, foi mais uma vez campeão do carnaval carioca. Ele comandou a Comissão de Frente da Imperatriz Leopoldinense e ajudou a escola a acabar com um jejum de 22 anos sem título. Marcelo também ajudou o carnavalesco Leandro Vieira em outras alas da agremiação com sua experiência na avenida.

Primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Misailidis, que nasceu no Uruguai, aprimorou-se guiado pela consagrada Dalal Achcar, considerada a mais importante bailarina clássica do país.

Casado com a juiz-forana Danielle Marie Uhebe, também bailarina, dirigiu por mais de 20 anos a Escola de Dança Misailidis, aqui na cidade.

Ele estreou no carnaval carioca em 1998, na Unidos da Tijuca e depois passou por Salgueiro e Vila Isabel até chegar à escola de Nilópolis, que o fez levantar a taça em 2015 e 2018, bicampeão.

Ele falou com exclusividade à coluna: “Foi ótimo ter passado por experiência porque quando entrei para o carnaval foi para buscar profissionais que conseguissem competir com a Imperatriz, que sempre foi favorita ao título com a eterna Rosa Magalhães. Ela ganhava títulos em sequência, mas depois com o passar do tempo meu caminho encontrou com a Beija-Flor onde fiz mais do que a Comissão. Também o enredo onde conquistamos o último campeonato em 2018. Esse é um trabalho de equipe formado pela presidente da Escola, Cátia Drummond e toda uma equipe qualificada que encaixou perfeitamente na filosofia planejada” destacou Marcelo.

