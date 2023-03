O AVANTE está se preparando para montar uma chapa competitiva para concorrer ao legislativo de Juiz de Fora nas eleições municipais de 2024. E quem está à frente do projeto é Sylvio Neves, que deixou a chefia de gabinete do vereador João Wagner Antoniol para aceitar o convite do grupo da deputada federal, Ione Barbosa, no projeto de fortalecer o partido na cidade.



Sylvio é conhecido pela articulação política e na habilidade na montagem de chapas. Para isso, já definiu que o AVANTE não terá candidatos a vereador em 2024, já testado nas urnas, com mais de 1500 votos. Dessa forma, ele vetou em 2020 o ingresso no PSC de alguns candidatos que estavam fora dessa regra.

A partir dessa iniciativa está totalmente descartado o ingresso do vereador Marlon Siqueira (PP) no AVANTE. De qualquer maneira, a participação da deputada federal, Ione Barbosa, será fundamental no sucesso da sigla e, claro, também nas articulações para a sucessão da prefeita Margarida Salomão (PT).





