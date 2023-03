A partir deste sábado, 4 de março, o Restaurante Yeda Duarte Gomes, o Restaurante Popular, localizado na Rua Halfeld, 305, Centro, passa a funcionar aos finais de semana e feriados, das 11h às 13h, de forma gratuita, para as pessoas cadastradas e assistidas pelos equipamentos da assistência social do município de Juiz de Fora (Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, entre outros).

A Prefeita Margarida Salomão visitou neste sábado a cozinha do Restaurante Popular, acompanhada da secretária de Assistência Social, Malu Salim, da subsecretária de Proteção Social, Cristiane Nasser e da subsecretária de Vigilância e Monitoramento da Assistência Social, Meirijane Teodoro, e também da Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fabiola Paulino da Silva. “Essa é mais uma das tantas iniciativas que a Prefeitura está tomando para combater a fome. Tal como a Mesa da Cidadania, o café da manhã nas escolas e creches, a oferta de almoço mesmo no período de recesso escolar e, agora, essa ampliação do atendimento às pessoas mais vulneráveis ao final de semana. Em Juiz de Fora, a cidade não fecha mais para quem tem fome. A gente espera com isso garantir os direitos e cidadania para todos e todas”, destacou a prefeita.

O projeto, intitulado “Final de Semana Sem Fome”, é mais uma ação da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para combater a fome e a insegurança alimentar no município. Serão servidas cerca de 400 marmitex no espaço que é referência, de fácil acesso e com melhores condições estruturais para a realização das refeições das pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a secretária de assistência social, Malu Salim, o acesso ao alimento é um direito humano e a segurança alimentar é prioridade da administração. “O caminho é ampliar sempre estes serviços. No restaurante popular as pessoas em situação de rua terão mais dignidade para consumir sua refeição. Com uma alimentação balanceada em um espaço adequado e com segurança”.

Anteriormente, aos sábados, domingos e feriados, eram servidas 175 refeições às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional assistidas pela Assistência Social. Elas se alimentam através de marmitex fornecidas na Fundação Maria Mãe e Centro Pop, sob administração da Prefeitura de Juiz de Fora.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Alimentação | Bom Prato | Cesan | Comércio Popular | Conselho Municipal | Coronavíru | Coronavírusem | covid-19 | Covid19 | Data | Estação Jundiapeba | Geral | Jundiaí | Jundiapeba | Mogi das Cruzes | Morador | O | Pandemia | População | População em situação de rua | Prefeitura | Programa bom prato | Pular | Refeições | restaurante | Restaurante Popular | Restaurantes | Rio de Janeiro | Sade | São Paulo | serviço | situação de rua | vacinação