Na próxima quinta-feira, 16, a Associação Comercial de Juiz de Fora promove nova rodada do Encontro Empresarial e o convidado desta vez será o ex-ministro da Fazenda do Governo José Sarney, Mailson da Nóbrega. O evento, que também tem o apoio do Sebrae e Unicred, acontece às 19h no Trade Hotel.



O ex-ministro gravou um vídeo institucional convidando para o evento e lembrando que na ocasião vai abordar a atual conjuntura econômica mundial e seus impactos no Brasil. Ele pretende ainda projetar estimativas do PIB, taxa de juros, emprego, enfim, será uma oportunidade de traçar, com sua experiência, uma perspectiva diante do temor de que o País possa regredir nesse setor.

