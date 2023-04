Começa no próximo fim de semana, no Terrazzo, um dos eventos mais importantes do calendário anual e que vem se consolidando nos últimos anos em Juiz de Fora: Seu Mercado. O Festival é a soma de gastronomia, música e cultura em dois fins de semana e 8 dias de agitação. Marcas conhecidas na cidade espalhadas numa mistura de praça de alimentação e entretenimento.



Bandas da cidade, de vários gêneros e estilos, sobem ao palco todos os dias. Manifestações de pintura, dança, moda e todo tipo de arte completam a atmosfera. Um evento para toda a família, com espaço Kids, mesas e lounges.



Na quinta, 20 de abril (véspera de feriado), quem comanda a festa é Diogo Nogueira, sambista carioca que arrasta multidões por onde passa. E no dia 28, (sexta-feira), é a vez do Samuel Rosa, icônico vocalista do Skank, que passa a fazer turnês solo depois da despedida da banda com um show histórico no Mineirão.



A retomada desse e outros eventos importantes que ainda acontecem em 2023 é o sinal mais evidente de que a pandemia ficou pra trás e um dos setores que gera mais empregos e renda em Juiz de Fora volta a ganhar força e retomar seu protagonismo dentro do PIB da cidade.

