O governador Romeu Zema (Novo) conseguiu uma grande vitória no início do seu segundo mandato e ainda por cima mostrou ter, neste momento, força na Assembleia Legislativa. A Reforma Administrativa, encaminhada no Projeto de Lei 358/23, foi aprovada com o texto principal por 57 votos a favor e 17 votos contra.

O governo vem articulando a proposta desde o início de abril para encaixar um texto que não trouxesse divergências entre os deputados. Ainda que algumas emendas tenham sido acrescidas, o texto principal aprovado, em primeiro turno, não muda o escopo da proposta do governo.

Entre as principais alterações propostas estão a criação de duas secretarias, de Comunicação Social e Casa Civil. A partir de agora o a administração estadual terá 14 secretarias. Porém, as mudanças se estenderam por diversos setores da administração estadual.

Deputados ainda devem avaliar o projeto que autoriza o governo a reajustar o salário de servidores das forças de segurança para recompor perdas inflacionárias

