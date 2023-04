A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio da Pró-reitoria de Extensão (Proex), organiza a reunião de abertura do Fórum Permanente de Prefeitos e de Prefeitas da Zona da Mata Mineira. O evento acontece nesta sexta-feira, 27, no Anfiteatro das Pró-Reitorias. O evento foi mantido mesmo com o cancelamento das agendas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e de ministros do Governo Lula e deputados que alegaram conflitos na agenda.



O Fórum, promovido pela UFJF, contará com a presença de gestores municipais da Zona da Mata, entre eles a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que participa também como vice-presidente de Educação da Frente Nacional dos Prefeitos (FNT).



O objetivo do encontro é fortalecer a abrangência da atuação da Universidade nos seus territórios de influência, por meio do desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação, junto às comunidades da região. A intenção é realizar ações em colaboração com as prefeituras dos municípios da Zona da Mata Mineira e, assim, estabelecer parcerias estratégicas para o desenvolvimento de políticas públicas.



Esta será uma oportunidade de a Universidade apresentar suas frentes de atuação junto aos prefeitos da região, para que os gestores possam reconhecer as possibilidades da realização de projetos em parceria com a UFJF.



“Nosso objetivo é estreitar ainda mais os laços com as prefeituras do entorno da UFJF, na Zona da Mata Mineira. É muito importante que a Universidade se reconheça como parte desses territórios, levando consigo, toda a diversidade de cultura, experiências, de acesso a direitos e, assim, oferecer projetos que fortaleçam as políticas públicas desses municípios”, afirma a pró-reitora de Extensão, Ana Lívia Coimbra.



Além do Fórum Permanente de Prefeitos e de Prefeitas da Zona da Mata Mineira, que será realizado no campus Juiz de Fora, está previsto para o mês de junho o Fórum Permanente de Prefeitos e de Prefeitas da Região do Vale do Rio Doce, na microrregião de Governador Valadares, que acontecerá no campus avançado de GV.



Para a pró-reitora de Extensão, também existe a expectativa de que estudantes da UFJF, oriundos das cidades do entorno, possam desenvolver projetos em seus municípios de origem, tanto no campus Juiz de Fora, quanto em Governador Valadares. Os próprios municípios poderão identificar demandas a serem atendidas pela Instituição.



“A partir destas demandas, as equipes da UFJF irão se dirigir a esses municípios e estabelecer diálogos no sentido de construir alternativas para o desenvolvimento de políticas públicas. E, assim, atender melhor as populações desses territórios”, finaliza Ana Lívia.



O Fórum Permanente de Prefeitos e de Prefeitas da Zona da Mata Mineira é organizado pela UFJF, de modo autônomo em relação ao evento que aconteceria na tarde de sexta-feira, com a participação de ministros de Estado, senadores e deputados federais da bancada mineira no Congresso Nacional.

