O Aeroporto da Zona da Mata registrou um aumento no número de passageiros atendidos durante o primeiro trimestre de 2023. De janeiro a março deste ano, o Aeroporto contabilizou 44.339 embarques e desembarques. O número representa um aumento de 233% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram atendidos 13.300 passageiros. Além disso, a média mensal de passageiros deste ano supera os números pré-pandemia em cerca de 16%.



O crescimento também se reflete no número de aeronaves que operam os voos regulares. No primeiro trimestre deste ano, foram 790 pousos e decolagens, enquanto no ano passado a soma foi de 298 chegadas e partidas, número 165% maior.



O mês de março de 2023 demonstrou, ainda, o melhor desempenho do ano até o momento, com o atendimento a 16.328 passageiros. O crescimento é de 18% em relação a janeiro, quando 13.725 viajantes embarcaram ou desembarcaram no Aeroporto por meio dos voos regulares.



De acordo com Flávio Santos, Superintendente do Aeroporto, o desempenho positivo se deve a diferentes fatores. “Além da vocação sólida para o turismo de negócios, a Zona da Mata tem demonstrado inclinação expressiva para viagens a lazer,percebida pela estabilidade do movimento durante os finais de semana e feriados. A capacidade operacional do Aeroporto também contribui de forma relevante para este cenário, ao atender com tranquilidade as operações de aeronaves dos modelos Boeing 737 e Airbus A320, típicas da aviação doméstica brasileira”, afirma.



Atualmente, o Aeroporto atende a uma média de seis voos diários das companhias Azul, Gol e Latam para Viracopos (SP), Confins (MG), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP), respectivamente.

No último mês de março, a Gol retomou operações com aeronaves a jato Boeing 737 NG e MAX, ampliando a oferta de assentos em 60% nos voos rumo à capital paulista.



O AEROPORTO DA ZONA DA MATA



O Aeroporto da Zona da Mata é a principal opção de transporte aéreo para atendimento a Juiz de Fora e toda a região. O empreendimento conta com infraestrutura moderna, Wi-Fi gratuito, amplo saguão para passageiros e usuários, capacidade para 600 mil passageiros/ano, além da segunda maior pista de Minas Gerais, com 2.525 metros.

O Aeroporto da Zona da Mata também é o primeiro do Brasil a obter a Certificação LEED Gold, um selo sustentável internacional que tem por objetivo incentivar a diminuição de impactos ambientais em edificações e suas operações. Para isso, o Aeroporto implementou uma série de adequações na destinação dos resíduos e na redução do consumo de energia elétrica, de água e de combustíveis.

A Concessionária é formada pela Socicam, líder no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, e pela CBCE, referência em comércio exterior e pioneira em logística na sua área de prestação de serviços.

