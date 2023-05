Com o objetivo de popularizar a cultura cervejeira da Zona da Mata mineira, atrair turistas e evidenciar a qualidade dos produtos locais, a Associação dos Cervejeiros da Zona da Mata (Unicerva) realiza a segunda edição da Festa da Cerveja em Juiz de Fora. A estreia do evento em 2022 reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com a participação de 17 cervejarias da região. Neste ano, a proposta é aperfeiçoar a estrutura, que inclui praça de alimentação, banheiros e área kids, além de oferecer uma programação gratuita rica em diversidade cultural, com shows e passeios.



A Festa da Cerveja marca as comemorações do Dia da Cerveja de Juiz de Fora, 27. A data foi instituída pela Câmara Municipal em 2018, através de lei de autoria do vereador Marlon Siqueira, a fim de reforçar a vocação da cidade para a produção da bebida. Em maio de 2017, Juiz de Fora recebeu do governo do estado e da prefeitura o reconhecimento do Arranjo Produtivo Local (APL) das Cervejarias da Zona da Mata pela importância no cenário da cerveja artesanal. A cidade é a primeira de Minas Gerais a integrar a política pública de incentivo às atividades relacionadas à cadeia produtiva da cerveja.



O pioneirismo do município não para por aí. Juiz de Fora abriga a primeira cervejaria mineira, criada em 1861 pelo alemão Sebastian Kunz. A cidade também é a casa da única cervejaria de convento com mecanismos artesanais em atividade no Brasil.



Programação musical

A fim de fortalecer a cena artística regional e promover acesso gratuito à cultura e lazer, a programação musical da Festa da Cerveja oferece uma ampla diversidade de ritmos. Destaque para a participação luxuosa do recifense Di Melo, referência em black music no Brasil. Confira:

Sexta-feira (26):

17h Abertura do evento

18h Rockstory

20h15 Soul Rueiro

22h Encerramento do Evento

Sábado (27):

11h Abertura do evento

14h Ingoma

17h Roça Nova

20h Silva Soul convida Di Melo

22h Encerramento do Evento

Domingo (28):

11h Abertura do evento

14h Samba de Colher

17h30 Banda do Ben

20h Encerramento do evento

DJs residentes: Marcelo Castro e Gramboy.



Cerveja na Igreja: tradição secular em Juiz de Fora



A Festa da Cerveja também irá promover visitas guiadas para apresentar a produção cervejeira realizada pela Congregação Redentorista na Igreja da Glória.

Os visitantes vão saber detalhes sobre a tradição de se produzir cervejas nas abadias e mosteiros, costume herdado dos missionários holandeses que chegaram na cidade no final do século XIX, conhecer a estrutura de fabricação da bebida e degustar a Hofbauer, cerveja que segue a mesma receita desde a fundação da cervejaria na cidade.



A visitação será realizada por pequenos grupos de 10 pessoas, no valor unitário de R$60. O evento vai disponibilizar transporte de ida e volta a partir do Parque Halfeld para os passeios nos seguintes dias e horários:



sexta-feira - 17h

sábado - 9h30, 14h, 17h

domingo - 15h



Os interessados poderão garantir o ingresso pelo whatsapp (32) 9804-2495.



Sobre a Unicerva ZM

A Unicerva é a Associação de Cervejeiros da Zona da Mata, que busca difundir a cultura cervejeira na região, gerar empregos e movimentar a economia local. São 26 cervejarias associadas, muitas premiadas e com atuação nacional, que produzem em média 300 mil litros de cerveja por mês e geram 250 postos de trabalho.

Serviço



Festa da Cerveja de Juiz de Fora

Data: 26, 27 e 28 de maio.

sexta-feira (26), das 17h às 22h

sábado (27), das 11h às 22h

domingo (28), das 11h às 20h

Local: Parque Halfeld, centro de Juiz de Fora

Entrada gratuita.

