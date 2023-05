A ASTRANSP (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora) anunciou na manhã desta terça-feira, 16, a “troca e modernização do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo na primeira semana de julho de 2023”.



A inauguração do novo sistema de bilhetagem eletrônica foi alterada para a primeira semana de julho, pois a ASTRANSP alega que está investindo em treinamentos e capacitações para os funcionários das empresas de transporte, garantindo que a transição para o novo sistema aconteça de forma tranquila e eficiente. Ainda segundo a Associação, a tecnologia trará agilidade e segurança, além de muitas outras facilidades, como por exemplo múltiplas formas de pagamentos, tais como cartão magnético, aplicativos, QR Code, pix, etc.



A Astranp considera ainda que o objetivo da mudança é trazer mais comodidade e facilitar o cotidiano dos usuários do transporte coletivo. O que muda também é o atendimento através do chatbot, um software de inteligência artificial capaz de manter uma conversa com um usuário por meio de aplicativo de mensagens da ASTRANSP 24 horas por dia, para buscar soluções e sanar dúvidas que possam surgir com o novo sistema de bilhetagem eletrônica.



Haverá também uma modernização do sistema de bilhetagem do transporte coletivo da cidade com a expansão da rede de vendas. Serão mais de 11 novos pontos de recarga, espalhados em diversos pontos estratégicos da cidade. Os pontos de venda trarão ao usuário maior comodidade na hora da recarrega, o que facilitará o uso do novo sistema de bilhetagem eletrônica, com a possibilidade de recarga também através do pix.



Na nota, a Astransp afirma que Juiz de Fora terá uma das maiores redes de vendas de bilhetagem eletrônica do país, garantindo aos usuários do transporte coletivo qualidade nos serviços, o que faz com que a cidade se torne referência em inovação e tecnologia.



“A modernização do sistema de bilhetagem eletrônica é uma importante conquista para a cidade de Juiz de Fora, que agora terá um sistema mais moderno e eficiente, proporcionando uma melhor experiência para os usuários do transporte coletivo”, afirma Rafael Santana, presidente da ASTRANSP e gestor do Consórcio VIA JF.



Ainda segundo ele, com a implantação do novo sistema de bilhetagem eletrônica, a cidade de Juiz de Fora desponta junto a grandes centros econômicos do país, que já modernizaram os sistemas de transporte público, o que também garante eficiência e segurança para os usuários e para as empresas de transporte.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Bilhetagem | Novo sistema | Sistema | Transporte | transporte público