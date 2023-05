A Prefeitura de Juiz de Fora, atendendo pedido dos comerciantes do entorno da rua Benjamin Constant, no Centro da cidade, abriu um espaço para passagem de veículos na esquina com a avenida Brasil, apenas para aqueles que vão acessar o comércio da região.



É importante ressaltar que a passagem de nível segue fechada para o trânsito de veículos para as obras de construção do viaduto sobre a linha férrea.



No início da semana quando a Prefeitura anunciou o fechamento total da via, os comerciantes ficaram preocupados porque houve uma queda imediata de clientes nas lojas e no posto de combustível que funciona na rua Benjamin Constant.



Para facilitar a saída dos veículos há opções pelas ruas Oswaldo Veloso e Saint Clair de Carvalho. A rua Calil Ahouagi também está com fluxo no trânsito nos dois sentidos. Ainda é difícil determinar quando as obras do novo viaduto ficarão prontas. Mas, por enquanto, a opção foi essa para tentar minimizar os transtornos com essa construção.

