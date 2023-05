Primeira operadora a cobrir 100% dos municípios de Minas Gerais com o 4G e líder no 5G no Brasil, a TIM anunciou nesta quarta-feira, 31 de maio, a expansão de sua rede de quinta geração para Juiz de Fora, com a ativação da tecnologia em 64 bairros. O lançamento do sinal, que permite velocidades de navegação que podem alcançar até 100 vezes mais que a rede 4G, coincidiu com o aniversário do município, que completa 173 anos.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira pela prefeita Margarida Salomão e a o diretor comercial da operadora, Daniel Soares.



“A TIM tem investido em infraestrutura e inovação para garantir uma experiência de conectividade de alta qualidade aos mineiros. Minas Gerais é um estado estratégico para a TIM, que foi a primeira operadora a ativar o sinal 4G em todos os 853 municípios. Com o 5G, pretendemos seguir na liderança e disponibilizar para a população de Juiz de Fora uma experiência diferenciada e de qualidade”, afirma Marco Di Costanzo, diretor de Rede Móvel da TIM Brasil.



Em Juiz de Fora, o 5G já pode ser acessado pelos clientes TIM em 72% dos bairros. Não é necessária a troca de chip, basta ter um smartphone compatível.



Liderança em Juiz de Fora

Na cidade da Zona da Mata, a TIM lidera o seguimento de telefonia móvel, com 47% de participação no mercado. A operadora possui 7 pontos de venda estrategicamente localizados, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços aos clientes.



“Com os investimentos da TIM em inovação e na qualidade das conexões, nos comprometemos em impulsionar o desenvolvimento da cidade e levar a transformação digital para todos os habitantes. Com o 5G, estamos abrindo as portas para um futuro ainda mais conectado, onde a velocidade, a capacidade e a confiabilidade da nossa rede trarão benefícios significativos para Juiz de Fora”, explica Daniel Soares de Oliveira, diretor Comercial da TIM Sudeste.

Os Bairros que poderão contar com a tecnologia são:

Alto dos Passos

Bairu

Barbosa Lage

Barreira do Triunfo

Benfica

Bom Pastor

Bom Clima

Bonfim

Botanágua

Boa Vista

Bomba de Fogo

Carlos Chagas

Cascatinha

Catarina

Cerâmica

Cesário Alvim

Centenário

Centro

Costa Carvalho

Dom Bosco

Eldorado

Esplanada

Fábrica

Grajaú

Graminha

Granbery

Industrial

Ipiranga

Jardim Bom Clima

Jardim Glória

Jardim Paineiras

Jardim Santa Helena

Jockey Club

Mariano Procópio

Martelos

Meggiolaro

Monte Castelo

Morro da Glória

Morro do Imperador

Mundo Novo

Nossa Senhora de Lourdes

Nova Era

Ozanan

Poço Rico

Progresso

Remonta

Sagrado Coração de Jesus

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita de Cássia

Santa Terezinha

Santo Antônio do Paraibuna

São Benedito

São Bernardo

São Geraldo

São Mateus

Teixeiras

Vale dos Bandeirantes

Vila Furtado de Menezes

Vila Ideal

Vila Olavo Costa

Vitorino Braga

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

5G | tecnologia