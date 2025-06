COLUNA MG

Aeroporto de Pouso Alegre reinaugurado

O Aeroporto Regional de Pouso Alegre foi oficialmente reinaugurado na manhã desta quarta-feira, 4, após as obras de revitalização. A Prefeitura investiu cerca de R$1,5 milhão na reforma e ampliação do prédio com mais de 40 anos de construção, que necessitava de melhorias e adaptações. A revitalização do aeroporto conta com a instalação de um sistema de iluminação da pista, obra já concluída, aguardando apenas a homologação da Anac para sua utilização, o que permitirá operações aéreas durante o período noturno. Também está em andamento os processos licitatórios para a concessão de espaços para a construção de hangares e reativação do parque de abastecimento de aeronaves. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2023/10/04/aeroporto-de-pouso-alegre-e-reinaugurado/

Justiça suspende revisão do Plano Diretor

O juiz de primeira instância da Comarca de Ipatinga, Luiz Flávio Ferreira, acatou Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Município de Ipatinga, visando liminarmente a suspensão do trâmite de revisão do Plano Diretor. O MP apontou irregularidades quanto à dispensa de licitação que culminou na contratação da Fundação Instituto de Administração – FIA para promover a revisão do Plano Diretor, a partir de representação de diversas associações de moradores, noticiando irregularidades na condução do processo de revisão do Plano Diretor. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/2899/justica-pede-suspensao-do-tramite-de-revisao-do-plano-diretor-de-ipatinga

Passos atinge 99% em ranking da Saúde

Passos está entre as três cidades com maior pontuação em ranking de Atenção Primária na Saúde com municípios entre 100 mil e 200 mil habitantes. Segundo informações da prefeitura, a cidade atingiu 99,9%, atrás de Coronel Fabriciano (MG) e Umuarama (PR), que atingiram 100% no índice de indicadores em Atenção Primária no país. Ainda segundo a prefeitura, Passos ficou em primeiro lugar quando comparado ao percentual de alcance de indicadores. O percentual no Brasil é de 80,9; na região Sudeste é de 75,6; em Minas Gerais, de 84,24 e o de Passos é 99,80. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/passos-atinge-999-em-ranking-de-indicadores-na-atencao-primaria/

Varginha se destaca no Steam 23

A Rede Municipal de Ensino de Varginha teve 4 trabalhos classificados para a etapa final do renomado Prêmio Liga Steam 2023. Essa premiação visa reconhecer e destacar iniciativas que promovam a integração e a inovação nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (Steam) na educação. O prêmio é uma iniciativa promovida pela Fundação ArcelorMittal e Fundação Banco do Brasil, em parceria com a AVSI Brasil e a Tríade Educacional. Os quatro trabalhos classificados estão entre os 150 selecionados num rol de quase 1.000 projetos inscritos em todo o Brasil. (Gazeta de Varginha – Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/rede-municipal-de-ensino-de-varginha-se-destaca-com-4-projetos-no-pr%C3%AAmio-liga-steam

Frigorífico é multado em Uberlândia

A empresa Rivelli Alimentos S.A. foi multada em mais de R$ 1,3 milhão após comercializar um produto impróprio para consumo e com irregularidades na rotulagem. O frigorífico foi alvo de um processo administrativo após uma reclamação feita por um consumidor de Uberlândia, que adquiriu uma linguiça de frango da marca em um supermercado da cidade. Após a denúncia, a Promotoria de Justiça instaurou um processo para apurar a condição de consumo do produto da marca Rivelli, adquirido em uma unidade do supermercado Bahamas, em Uberlândia. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, foi realizada uma fiscalização, com coleta de amostra e análise do alimento. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/34508/frigorifico-e-multado-em-r-1-3-milhao-por-venda-de-produto-improprio-para-consumo-em-supermercado-de-uberlandia

Minas investe em energia sustentável

O governador Romeu Zema realizou uma visita na última terça-feira, 3, às instalações do projeto de usina de produção de biometano e geração de energia, localizado no Aterro Sanitário de Sabará. Com um investimento de R$152 milhões por parte da empresa italiana Asja, essa iniciativa promete transformar a matriz energética de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que cria vinte e quatro empregos. Com a capacidade de gerar 80.000 metros cúbicos de gás natural renovável diariamente, esta usina está destinada a ser um divisor de águas na busca por uma Minas Gerais mais verde e energeticamente independente. (Sabará Notícias – Sabará) https://sabaranoticias.com.br/sabara/governo-de-minas-investe-em-energia-sustentavel-e-geracao-de-empregos-com-nova-usina-de-biometano-em-sabara/