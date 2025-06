COLUNA MG

Inflação de MoC mais baixa que a nacional

Montes Claros fechou 2023 com uma inflação mais baixa do que o índice nacional, que foi de 4,62%. No ano passado, o aumento do custo de vida na cidade foi de 4,29%, menos da metade do índice inflacionário acumulado em 2022, que tinha sido de 9,52%. Isso é o que aponta a pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). O levantamento mede o custo de vida das famílias com rendimento entre um e seis salários mínimos mensais na cidade-polo do Norte de Minas. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Teófilo Otoni implanta Mesa Brasil

A diretoria do Sindcomércio se reuniu com os coordenadores do Programa Mesa Brasil que ficarão responsáveis pelas atividades do programa em Teófilo Otoni e região. São eles, Giovani Paulino, coordenador do Centro de Distribuição, que será inaugurado em Teófilo Otoni e Josiane Marcussi, coordenadora e gerente de Ação Social do Sesc Minas Gerais. Neste encontro, foram alinhados detalhes para a inauguração do Centro, um programa que atua contra a fome e o desperdício, a partir de parcerias, e transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil. O Sindcomércio de Teófilo Otoni, e região é o responsável por intermediar o contato com o programa e as entregas nesta região. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Nova fase das obras do Hospital Regional

Através de suas redes sociais, o deputado estadual Enes Cândido celebrou, nesta quarta-feira (17), a publicação do Governo de Minas referente à retomada das obras do Hospital Regional. O boletim divulgado pelo Estado anunciou um passo importante para o retorno da construção. De acordo com o parlamentar, a Secretaria de Estado de Infraestrutura publicou no Diário Oficial uma decisão administrativa em regime de contratação diferenciada. Nela, o Consórcio HR foi inabilitado por ausência de comprovação de capacidade técnica. Sendo assim, o segundo colocado do certame será convocado para que seja analisada a proposta de retomada das obras. ( Diário do Rio Doce – Ipatinga )

Alô, Minas! Até nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (19) o prazo de adesão dos municípios mineiros ao Alô, Minas! – Fase II. A iniciativa do Governo de Minas, coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), irá contemplar com internet e telefonia móvel cem novos distritos e localidades de Minas Gerais que ainda não possuem acesso ao serviço. As inscrições para as prefeituras ficam abertas no Sistema Eletrônico de Informações (Sei!MG) até as 18h. Entre os critérios previstos no edital está a participação de distritos e localidades que tenham, no mínimo, 500 eleitores totais, tendo como base os dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE). Os demais critérios estão disponíveis no edital. ( Diário de Caratinga)

Escritor de Lafaiete lança seu 16º livro

O escritor, filósofo, palestrante, agente literário, mental coach para o futebol profissional, Marcelo Pereira Rodrigues (49) acaba de lançar um maçudão de 572 páginas, com quase 700 gramas. Com mais de 100 ensaios passeando pela História da Filosofia, “Ensaios de Filosofia” (publicado pela MPR Edições) foi gestado inicialmente há mais de duas décadas. Estes ensaios se profissionalizaram com a colaboração de Marcelo para a revista eletrônica cultural de Portugal “O Barrete”, somado à condução da revista impressa que perdura por mais de duas décadas também aqui do Brasil, a Conhece-te, da qual Marcelo é editor. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Formiguense concorrerá a Mister MG

O formiguense Marlon Ribeiro, de 26 anos, é um dos candidatos a concorrer ao título Mister Minas Gerais Tur 2024. Ele representará sua cidade natal no concurso que ocorrerá entre os dias 25 e 28 de abril, em Belo Horizonte. Filho de Luiz Carlos Pereira e Eliana Ribeiro, Marlon tem quatro irmãos e mora no Bairro Santa Tereza, próximo ao monumento do Cristo Redentor. Ele conta que já realizou trabalhos como modelo e atualmente é fotógrafo, começando a atuar no mercado de marketing. (O Pergaminho – Formiga)

Concluída obra em Santo Antônio

Dando continuidade ao processo de estruturação e melhoria na infraestrutura do município, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro concluiu mais uma obra de extrema importância para seus moradores, Trata-se da construção de rede de esgoto e captação de águas pluviais na Rua Antônio Sabiá, no bairro Grota, passando pela Rua Otorino Citto, no bairro Centro, finalizando na Rua Darci Carlos da Cunha, no bairro São Vicente. O prefeito Amaury de Sá Ferreira acompanhou de perto todo o processo da obra, da troca de manilhas antigas e deterioradas até a instalação e finalização do novo manilhamento. ( Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

