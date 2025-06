COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

50 municípios ficam no semiárido

Motivado pelos efeitos adversos do fenômeno climático El Niño previstos para 2024, o Conselho Deliberativo da Sudene determinou, em caráter excepcional, a permanência de 50 municípios que estariam passíveis de exclusão do semiárido, entre os quais vários do norte de Minas. De acordo com a Resolução assinada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a medida vale por um ano. A nova análise terá por base informações dos órgãos especializados do Governo Federal, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e o Instituto Nacional de Meteorologia. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros).

https://novojornaldenoticias.com/noticias/condel-da-sudene-mantem-50-municipios-no-semiarido/

Região exporta US$ 260,8 mi em café

No ano passado, a região Sudoeste de Minas atingiu US$ 260,8 milhões em receitas com exportações de café, maior valor desde 1997, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O valor representa alta de 6,9% na comparação com 2022, quando as vendas externas do produto foram de US$ 244 milhões. Segundo o MDIC, foram embarcadas 72,5 mil toneladas em 2023. Entre os principais compradores estão Alemanha, Estados Unidos, China, Itália, Finlândia e Japão. São Sebastião do Paraíso, maior exportador de café na região, faturou US$ 200 milhões com o envio de 56,3 mil toneladas no ano passado. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/receita-com-exportacoes-de-cafe-aumentam-69-em-2023-na-regiao/

Valadares tem serviço de descarte

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Governador Valadares disponibilizou um telefone para o agendamento do descarte correto de móveis velhos. O objetivo é evitar que esses itens sejam descartados de forma irregular nas vias urbanas. De acordo com a Prefeitura, a coleta é realizada gratuitamente e de forma rotineira. No entanto ainda há quem descarte móveis velhos de forma irregular em lotes vagos, calçadas, córregos e até no rio Doce.Os móveis velhos que podem ser recolhidos são sofás, camas, guarda-roupa, armário e móveis em geral. Eles devem ser deixados nos quintais das residências, até o dia agendado para o recolhimento.

(Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/prefeitura-disponibiliza-telefone-para-descarte-correto-de-moveis-velhos-ou-usados/

Copasa amplia sistema em Capetlinha

Para garantir abastecimento em quantidade, regularidade e de qualidade, bem como minimizar os efeitos de eventuais intermitências do abastecimento para a população de Capelinha, a Copasa avança nas obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em Capelinha. Após a conclusão das intervenções, a produção de água da Companhia no município terá um aumento de 65% do volume captado, tratada e distribuída à população. As intervenções trarão segurança hídrica ao município para os próximos 20 anos. No entanto, mesmo antes de finalizadas, as obras já possibilitaram a ampliação da vazão do SAA de Capelinha, reduzindo as intermitências no abastecimento durante interrupções emergenciais do sistema para manutenções. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=22764

Acordo para o Parque da Lagoinha

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 9ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, firmou um acordo junto ao município de Ipaba, por intermédio da Plataforma Semente/CeMAIS (Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais), para a criação do Parque da Lagoinha. O projeto tem como principais objetivos: revitalizar as áreas degradadas pelas intervenções ilegais realizadas por invasores e recompor a fauna e a flora local, com ações ambientais além dos cursos d'água que foram comprometidos. A obra possibilitará a abertura e expansão dos lagos existentes e consequentemente promover um espaço com maior armazenamento das águas pluviais, a fim de diminuir os danos causados pelos alagamentos. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0112690-mpmg-e-municipio-de-ipaba-firmam-acordo-para-construcao-do-parque-da-lagoinha

Bombeiros descobrem caça-níqueis

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de terça-feira, 9, para combater um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial no Centro de Juiz de Fora. De acordo com informações divulgadas pela corporação, o fato ocorreu em uma sobreloja na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Marechal Deodoro. No local, os bombeiros descobriram 11 máquinas de caça-níquel e, em virtude disso, acionaram a Polícia Militar. Dois homens foram detidos, e um outro, que ajudou a combater as chamas, precisou ser encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira. (Trubuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/09-01-2024/bombeiros-incendio-loja-centro.html