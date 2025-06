COLUNA MG

TecnoParq da UFV fatura 80 milhões

No ano passado, as empresas vinculadas ao tecnoParq (Parque Tecnológico de Viçosa) registraram um faturamento expressivo, atingindo aproximadamente R$ 80 milhões. Esse resultado consolida a relevância do parque na promoção da inovação e empreendedorismo, por meio do apoio a empreendimentos de base tecnológica. Em 2023, o tecnoParq ofereceu suporte a 168 negócios de base tecnológica em diferentes estágios de desenvolvimento. Dentre esses, 76 são startups e 88 são empresas de base tecnológica, totalizando um faturamento na casa dos R$ 79 milhões e uma contribuição tributária que ultrapassou os R$ 7 milhões. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/ufv/noticias/empresas-vinculadas-ao-tecnoparq-da-ufv-faturam-quase-r-80-milhoes-em-2023

Araxá: 100% de cobertura médica

A Prefeitura de Araxá está operando com 100% de cobertura médica nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) nas Zonas Urbana e Rural desde o dia 7 de dezembro. O registro se deve à contratação de médicos em unidades que estavam passando por revezamento e agora estão com atendimento permanente. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde conta com 23 equipes de ESFs e com o projeto Conexão Rural, voltado para os atendimentos à comunidade que reside no campo. As equipes e o projeto desenvolvem ações e prestam atendimentos voltados à promoção e prevenção à saúde, além do diagnóstico precoce e tratamento oportuno de eventuais doenças. (Jornal Clarin – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-atinge-100-de-cobertura-medica-nas-estrategias-de-saude-da-familia-e-projeto-conexao-rural/

Pará de Minas em segundo na mobilidade

O prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz, foi destacado em Brasília pelo recebimento do segundo lugar do Prêmio Band Cidades Excelentes, na modalidade Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Realizada pelo Grupo Band de Comunicação, a premiação destacou municípios brasileiros a partir da avaliação, pelo Instituto Áquila, de diversos quesitos relacionados à gestão pública municipal. O objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes é promover o reconhecimento dos municípios que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de sua população e o desenvolvimento sustentável. ( Jornal Diário – Para de Minas )

https://www.jdiario.com.br/para-de-minas-fica-em-segundo-lugar-na-modalidade-infraestrutura-e-mobilidade-do-brasil/

Ouro Preto subsidia água

Toda a população da categoria residencial de Ouro Preto será beneficiada com subsídio a partir das faturas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário emitidas este mês em Ouro Preto. O benefício foi concedido pela Prefeitura Municipal. Os clientes da categoria residencial que consomem até 15 mil litros de água por mês – cerca de 80% do total da população - terão a conta barateada integralmente. Ainda na categoria residencial, aqueles que consomem mais de 15 mil litros de água terão o subsídio apenas até essa faixa de consumo. A partir dos 15.001 litros, o cálculo da fatura não considera mais o subsídio. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9337/clientes-residenciais-terao-subsidio-nas-faturas-de-agua

Pedágio na BR-040 fica mais caro

A tarifa básica de pedágio da BR-040, no trecho explorado pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora (Concer) Via 040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, está mais cara desde este sábado (6). A deliberação, publicada no Diário Oficial da União, aumenta o valor de R$ 12,60 para R$ 14,50. Todas as três praças de pedágio da via terão a mudança. A Concer, empresa responsável por administrar a via, em acordo firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estipulou o reajuste pautado na variação do Índice de preços ao consumidor (IPCA), entre junho de 2021 ao mesmo período de 2023. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/05-01-2024/pedagio-na-br-040-fica-mais-caro-a-partir-deste-sabado.html

Campanha contra importunação sexual

As secretarias de Desenvolvimento Social e de Defesa Social de Uberaba iniciaram, no Terminal Beija-Flor, campanha de combate à importunação sexual no transporte público. A iniciativa percorrerá os quatro terminais de ônibus, onde serão fixados cartazes e entregues panfletos aos usuários. Os mais de 100 ônibus de transporte coletivo também receberão os cartazes. A campanha, de iniciativa da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, envolve a Superintendência de Transporte, Guarda Civil Municipal (GCM), Centro Integrado da Mulher (CIM), Câmara de Uberaba e as polícias Civil e Militar. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/71900/uberaba-lanca-campanha-contra-importunacao-sexual-no-transporte-publico

Divinópolis festeja Santos Reis

Acontece neste domingo a festa de Santos Reis. Em Divinópolis, as comemorações são realizadas pela Congregação das Irmandades Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Folia de Reis e Correlatas de Divinópolis (Congadiv). As atividades iniciam às 9h com a chegada das folias à Igreja da Imaculada Conceição e na Praça dos Ferroviários (Maria Fumaça), caso não esteja chovendo, no bairro Esplanada. Missa das Folias de Reis será celebrada pelo Frei Leonardo no Santuário de Santo Antônio. Em seguida, acontecerá a apresentação das folias na Praça do Santuário. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/festa-de-santos-reis-acontece-neste-domingooo/