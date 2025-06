COLUNA MG

Serviços funerários 35% mais caros

Os serviços prestados pelas funerárias de Uberlândia ficaram 35% mais caros neste ano. O reajuste foi anunciado pela Prefeitura por meio de um decreto assinado pelo prefeito Odelmo Leão. De acordo com a publicação, o aumento foi feito com base nas variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), considerando o período de 12 meses, com correções anuais calculadas a partir de 2018. A nova tabela de preços substitui a antiga relação de valores que estava em vigor desde 2019, data em que foi assinado o último decreto que estipulava os preços praticados pelas funerárias Olavo Chaves, Ângelo Cunha e Paz Universal. (Diário de Uberlândia)

Sindcomércio faz balanço de 23

A diretoria executiva do Sindcomércio de Teófilo Otoni se reuniu para a última plenária do ano, um encerramento com reflexões sobre o ano que findou e perspectivas para este novo ano. O presidente Leonardo Ramos, o vice-presidente Renato Freitas, os diretores Leonardo Araújo, Valdivino Silva, José Renóbio, Maria de Lourdes, e o consultor Adilson Machado revisitaram as atividades, desafios e conquistas de 2023, destacando momentos que moldaram o percurso da entidade. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Suporte Avançado Samu em Caeté

Foi inaugurada a nova base descentralizada do Samu em Caeté, que contará com a Unidade de Suporte Avançado, ampliando e melhorando ainda mais o socorro oferecido às vítimas de acidente e de outras ocorrências de saúde. A nova base descentralizada faz parte do Samu Regional de Belo Horizonte, composta também pelas microrregiões de Nova Lima e Ouro Preto, totalizando 3,9 milhões de pessoas atendidas. A regionalização do Samu na Grande BH é importante por diminuir o tempo de socorro e, consequentemente, salvar mais vidas, com uma equipe treinada e com uma regulação capaz de direcionar o paciente para o lugar certo e no menor tempo possível. (Jornal Opinião- Caeté)

Ipatinga alerta sobre a leptospirose

Com a retomada das fortes chuvas, a Secretaria da Saúde de Ipatinga alerta sobre os riscos da leptospirose, doença infecciosa causada pela bactéria leptospira, com potencial de 40% de letalidade em casos graves. Transmitida pela urina de animais infectados, como ratos, morcegos e cães, os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, calafrios e mal-estar geral. Durante períodos de alagamentos, enxurradas e inundações, o contato com água contaminada aumenta a preocupação. Segundo o médico veterinário, Mauro Liberato, a transmissão ocorre pelo contato direto com a urina de animais infectados, especialmente se houver arranhões ou ferimentos. (Jornal dos Vales)

Pré-Carnaval em Varginha

Foliões de Varginha já podem se preparar para o tão aguardado Banho da Dorotéia, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio! Neste ano, o evento, que ocorrerá na Praça do ET em 03 de fevereiro, promete ser épico, contando com a presença da renomada banda Babado Novo. A diversão terá início às 14 horas com a DJ Duda Santos animando a criançada. Às 15h30 o animado banho de espuma para os pequenos tomará conta do ambiente, proporcionando momentos inesquecíveis. A partir das 16 horas, os blocos, incluindo os tradicionais Viúvas Virgens e Império da Serrinha, agitarão as ruas da cidade, prometendo colorir ainda mais a festa. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Consurge-MG anuncia concurso público

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge-MG) anunciou um novo concurso público. Ao todo, são 488 vagas disponíveis para diversas áreas. Os salários variam entre R$ 1.455,94 a R$ 8.386,23. A jornada de trabalho, por sua vez, varia entre 24 a 44 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas a partir das 9h do dia 10 de janeiro até as 16h do dia 8 de fevereiro de 2024. Portanto os interessados deverão se inscrever no site do IBGP Concursos. A taxa de participação pode variar entre R$ 70 a R$ 170, de acordo com o nível de escolaridade da vaga. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Itatiaiuçu no Cohab Mais Perto

No dia 21 de dezembro, a Prefeitura de Itatiaiuçu, através da Secretaria de Assistência Social, participou do treinamento Cohab Mais Perto, programa que estabelece parceria entre a Cohab Minas e prefeituras de forma a orientar e promover benefícios aos mutuários residentes nos empreendimentos construídos pela Companhia. O encontro teve como objetivo principal a capacitação para levar atendimento mais próximo aos munícipes nos empreendimentos construídos ou a serem construídos no Município. (Folha Povo Itatiaiuçu)

