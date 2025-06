COLUNA MG

400 trabalhadores resgatados na região

Nos últimos dez anos, o Ministério do Trabalho resgatou 400 trabalhadores em situação análoga à escravidão na região de Uberaba. Somente no ano de 2023, foram 42 os casos registrados. Essas pessoas foram encontradas na área rural, construção civil e trabalho doméstico. A auditora fiscal do trabalho e chefe de fiscalização da gerência do trabalho em Uberaba, Raquel Baldo, destacou que em 2022, foram 108 o número de registro de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão. São 32 cidades da regional e os maiores registros foram em Uberaba, Delta, Campo Florido, Pratinha, Ibiá, Araxá e Sacramento. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Aperam suspende projetos de investimento

Em vista do momento de adversidade enfrentado pela indústria siderúrgica brasileira, com o excesso de aço importado no mercado e a queda nas vendas, a Aperam South America informa que decidiu postergar a terceira fase de seu plano de investimentos previsto para 2024/2025, um investimento extremamente alto. Essa nova etapa estava planejada como continuação dos investimentos iniciados em 2021 e que estão atualmente em execução. O projeto que será adiado inclui a instalação de um novo laminador a frio de bobinas de alta produtividade com um nível de automação nunca antes visto. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

Poços restabelece sistema

A Prefeitura de Poços de Caldas informou esta semana que o sistema de gestão da Prefeitura está sendo restabelecido após um possível ataque cibernético que afetou o seu funcionamento. Segundo a nota a administração municipal está empenhada em resolver a situação, garantindo a retomada dos serviços públicos de forma segura e eficiente. Os serviços, como o Diário Oficial do Município, consultas públicas e documentos, já estão disponíveis para a população. No entanto, a Prefeitura ressalta que o sistema está sendo atualizado de forma gradativa e interna. A empresa contratada para fornecer o sistema de gestão da Prefeitura tomou as providências necessárias para restabelecer o sistema. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Criada a Medalha Alysson Paolinelli

Em Belo Horizonte um evento de grande significado ocorreu na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). Foi oficializada a Lei número 24.582/2023, criada através do Projeto de de autoria do deputado estadual e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antonio Carlos Arantes, e sancionada pelo governador Romeu Zema. A lei institui a Medalha Ministro Alysson Paolinelli em Minas Gerais, uma honraria destinada a reconhecer e homenagear pessoas e instituições que desempenham papel relevante na agropecuária, no setor agrário e no desenvolvimento sustentável do estado. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

14ª edição da Feijoada da Mainha

Neste domingo acontece a 14ª Feijoada da Mainha, evento realizado pela Associação de Resistência Afrobrasileira Sociocultural Ilè Asé T’Nanã (Arasciat). Com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da casa e proporcionar um dia de lazer e diversão a preços acessíveis, a feijoada artesanal e toda a organização do evento são preparados por Mãe Cíntia T’Nanã com o auxílio de seus filhos de santo. Todos os meses, o evento serve a feijoada acompanhada de tira gosto, cerveja e caipirinha. Para animar a tarde de domingo, a Feijoada da Mainha convidou, a cada edição, um cantor para levar muita música boa ao evento. (Sete dias – Sete Lagoas)

Conservatório em Uberlândia tem vagas

O Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli em Uberlândia está com 950 vagas abertas no curso de Educação Musical para o ano letivo de 2024. As inscrições para o processo seletivo vão até 22 de dezembro e devem ser feitas por meio de formulário online. Os interessados precisam ter idade mínima de seis anos, completos até o dia 31 de março de 2024. O conservatório disponibiliza turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. O curso inclui aulas de flauta, bateria, canto, piano, violão e outros instrumentos, dependendo da idade do aluno. ( Diário de Uberlândia – Uberlândia)

