Militares reunidos em Teófilo Otoni

Foi realizado em Teófilo Otoni o Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa, envolvendo a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Militar do Espírito Santo, buscando restabelecer estratégias eficazes para conter os índices criminais nas regiões de divisa. O foco central do evento foi o de promover a integração das forças de segurança pública que atuam nas divisas territoriais dos três Estados que possuem quase 300 municípios situados na área de divisa. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Abandonada, creche é reformada

O prefeito Mário Marcus, acompanhado de autoridades locais, visitou a obra da Creche do bairro Bela Vista, que está sendo executada pela prefeitura de Conselheiro Lafaiete. A construção, abandonada por mais de uma década, foi retomada na atual gestão e está prestes a ser concluída. A obra, com investimento estimado em mais de R$3 milhões, tem previsão de conclusão até o final deste ano, abrindo novas vagas para o ano letivo de 2024. Esse esforço concentrado visa suprir a demanda por educação infantil na região e garantir um espaço adequado e seguro para as crianças. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete) https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33205-lafaiete-creche-do-bairro-bela-vista-sera-inaugurada-apos-10-anos-de-abandono

Primeiro Ciclo de Pré-incubação

Foi realizada na semana que passou a conclusão do primeiro ciclo de pré-incubação no Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga. O evento foi marcado por um momento de comemoração, proporcionando aos presentes a oportunidade de testemunhar o avanço dos projetos desenvolvidos durante a fase de pré-incubação. O período de pré-incubação, com duração de seis meses, foi conduzido por mentores e facilitadores que contribuíram de forma integralmente voluntária. ( Últimas Notícias – Formiga)

Fiemg sedia evento em Valadares

Na próxima quarta-feira, 29, a Fiemg Regional Rio Doce sediará o evento “Sudene na prática: aplicação do case de sucesso”. De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar uma “experiência única de aprendizado” sobre os benefícios da Sudene. O encontro acontecerá na sede da FIEMG, de 8h às 12h. A palestra vai contar com a participação da advogada Bárbara Castro e do consultor contábil Leonardo Germano. Os palestrantes vão explicar como fazer uma aplicação bem-sucedida da Sudene na prática. O público-alvo do evento são os profissionais e empresas interessados no cenário tributário regional. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Distritos rurais com telefonia e sinal 4G

Os distritos de São José do Taquaral, em Inhapim; Barra Grande de Mesquita, em Mesquita; e a localidade rural de Porteira Grande, em Antônio Dias, todas pertencentes ao Colar Metropolitano do Vale do Aço, passam a contar com antenas de telefonia e de sinal 4G. A implementação foi realizada por meio do programa Alô, Minas!, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Em São José do Taquaral, o sinal foi liberado no mês de outubro, já nas outras localidades, a tecnologia está em funcionamento desde o mês de setembro. (Diário do Aço – Ipatinga)

UFJF fica no top 15 em ranking

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) assumiu a 14ª posição no Ranking de Universidades Empreendedoras. O levantamento feito pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior) considerou seis eixos centrais, como cultura empreendedora, extensão, inovação, capital financeiro, infraestrutura e internacionalização. Ao todo, foram analisadas para compor o ranking 108 universidades do país. Entre as vinte selecionadas na lista, metade é do Sudeste. Nessa região especificamente, a UFJF ocupou a oitava colocação. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cafeicultores e jovens em evento

Caravanas organizadas pelos Sindicatos dos Produtores Rurais de Tombos, Manhumirim, Divino e Carangola levaram mais de 170 produtores rurais e jovens da região das Matas de Minas à Semana Internacional do Café (SIC) realizada em Belo Horizonte na última semana. A presença de alunos do Programa Especial Jovem no Campo, do Sistema Faemg Senar foi destaque nas caravanas. Eles estiveram entre os cerca de mil participantes do 2º Encontro de Jovens do Café que aconteceu durante a SIC. (Diário de Manhuaçu)

