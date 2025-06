COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Terminal de Uberlândia será ampliado

A Prefeitura de Uberlândia e a Aena Brasil, responsável pela gestão do Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, anunciaram uma série de investimentos a serem realizados no aeródromo pelos próximos 30 meses. Entre os principais anúncios, estão a construção de um novo terminal de passageiros para atender cerca de 3 milhões de passageiros por ano, melhorias na pista e uma revisão no Plano Diretor para o entorno do espaço. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/34765/projeto-preve-novo-terminal-com-capacidade-para-3-milhoes-de-passageiros-no-aeroporto-de-uberlandia

Prefeituras farão repasses a hospital

Prefeitos de 67 cidades do Sul de Minas formalizaram, na última terça-feira em Belo Horizonte, a adesão ao acordo para ajudar o Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira, de São Sebastião do Paraíso. Segundo informações da prefeitura do município, o acordo prevê repasse mensal no valor de R$ 2,5 mil por município que compõe a Macrosul de Saúde. O dinheiro deve ser usado na para ajudar o hospital a manter as atividades. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/prefeitos-assinam-termo-de-cooperacao-com-gedor-silveira/

Divinópolis tem alto risco de dengue

A Prefeitura de Divinópolis informou que o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) apontou alto risco de epidemia de dengue em Divinópolis. De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde, o levantamento foi realizado de 7 a 11 janeiro de 2019. A cidade está com 5,9% de índice de infestação, de acordo com o parâmetro técnico do Ministério da Saúde, que considera acima de 4% risco alto. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/divinopolis-tem-alto-risco-de-epidemia-de-dengue

Artesãs de Araguari no 16º Salão

Entre os dias 15 e 19 de novembro, em Brasília, aconteceu o 16º Salão do Artesanato “Onde o Brasil encontra a sua arte”. Na oportunidade, duas artesãs araguarinas, Fernanda Debs e Raquel, representaram o município, convidadas pela Federação do Artesão Mineiro, com o apoio da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, para estarem no espaço da Confederação Brasileira dos Artesãos – Conart. O Salão do Artesanato acontece em Brasília desde 2008, com 13 edições realizadas na capital do Brasil e duas em São Paulo, e está entre os maiores encontros de artesanato do país. (Gazeta do Triângulo - Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/artesas-araguarinas-participam-do-16o-salao-do-artesanato/

Operação Tapa-Buracos em 170 pontos

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana atualizou o relatório da Operação Tapa-Buracos na cidade, considerando o período de julho a novembro de 2023, quando lançou credenciamento de empresas para a prestação do serviço. Já foram utilizadas 1.730 toneladas de massa asfáltica na Operação Tapa-Buracos, contemplando 178 pontos. No mesmo período do ano passado, foram utilizadas 816,35 toneladas do produto, ou seja, o aumento da operação foi de 112%. ( Correio de Araxá - Araxá) https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8729/prefeitura-de-araxa-ja-atendeu-mais-de-170-pontos-com-o-credenciamento-da-operacao-tapa-buracos

Congonhas iluminação neste domingo

Nesse, domingo, 26, a cidade de Congonhas se vestirá de luz e magia para celebrar a chegada da temporada natalina. O aguardado acendimento das luzes tomará conta de toda a cidade e distritos, transformando o cenário em um espetáculo de cores e brilho a partir das 18h, com ponto alto na Romaria.E como parte das festividades, um presente especial aguarda os moradores e visitantes: o espetáculo "A Fabulosa Fábrica de Música". Com início às 18h30. (Correio Online - Conselheiro Lafaiete) https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33181-estacao-de-natal-2023-congonhas-inaugura-iluminacao-neste-domingo

Defesa Civil estuda o Rio Doce

A Defesa Civil e técnicos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) realizam estudos para calibrar a cota de inundação. As equipes estão percorrendo toda a orla do Rio Doce da área urbana em Governador Valadares para atualizar os dados de medição. O objetivo da ação é fornecer à Defesa Civil municipal uma cota mais precisa. Durante a semana, o técnico em hidrologia da CPRM Alexandre Henrique e o auxiliar técnico Luiz Antônio de Paula estão em Governador Valadares. A equipe percorrerá os bairros onde ocorrem inundação para atualizar o georreferenciamento dos primeiros pontos de inundação. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares)

https://drd.com.br/defesa-civil-inicia-estudo-para-atualizar-os-dados-de-medicao-do-rio-doce/