Barragem da Vale interditada em Mariana

Depois dos mineiros assistirem atônitos quando a lama atingiu os rios Doce e Paraopeba, afetando toda a vida que existia em suas águas após os rompimentos de barragens de minério, o rio Piracicaba pode ser o próximo a ser afetado pela mineração em Minas Gerais. O corpo d'água seria atingido em poucos minutos por rejeitos no caso do rompimento de uma Pilha de Estéreis (PDE) da Mina de Fábrica Nova, da Vale, que foi interditada nesta segunda-feira, 13, pela Agência Nacional de Mineração (ANM). (Jornal Classivale – Ipatinga)

Operação indicia usuárias do Instagram

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da delegacia de Medina, deflagrou a operação “Fake Page” e identificou usuárias que utilizavam perfis falsos na rede social Instagram para praticarem crimes contra a honra de pessoas em Medina, na região do Vale do Jequitinhonha. Os crimes ocorreram nos anos de 2022 e 2023. Várias vítimas procuraram a Polícia Civil para registrar os fatos e solicitar providências. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

“Toque de Mãos” expõe produções

No início deste mês, com o apoio da Superintendência da Mulher de Tiradentes, as integrantes do projeto “Toque de Mãos” participaram do Fórum do Amanhã, e abrilhantaram o evento com suas produções. As peças produzidas ao longo do projeto foram expostas no Largo das Forras, ao lado de outros convidados do Fórum. Segundo a superintendente da Mulher, Sônia Úrsula, o apoio do Fórum foi fundamental para garantir a inclusão de todas num evento que tanto valorizou a produção da comunidade feminina tiradentina. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Procon Uberaba apura preços

A Fundação Procon de Uberaba divulgou nova pesquisa de preços nos postos de combustíveis dos perímetros urbano e rodoviário da cidade, nesta segunda-feira, 13. No perímetro urbano, o diesel S-10 apresentou leve queda no preço médio em relação ao último levantamento, do dia 9 de novembro, enquanto o etanol, gasolina comum, gasolina aditivada e o diesel comum mantiveram os preços. O etanol se manteve em R$3,33, a gasolina comum em R$5,50, enquanto a gasolina aditivada permaneceu em R$5,62. Já o diesel comum se manteve em R$6,24, enquanto o diesel S-10 passou de R$6,38 para R$6,37, representando queda de -0,16%. (Jornal de Uberaba)

Varginha inaugura painéis na UPA

Por ser uma Unidade para atendimentos de Urgências e Emergências, o sistema implantado é vantajoso para o paciente, pois a Classificação de Risco assegura que o mesmo será atendido dentro do tempo de atendimento determinante para uma melhor recuperação e intervenções mais assertivas para a queixa paciente. O Sistema de Classificação de Risco funciona através das cores apresentadas atualmente nos quadros: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, branco. A UPA atenderá também respeitando as regras para o atendimento preferencial, conforme a legislação. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Tarifas de pedágio mais caras na BR-365

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste da tarifa de pedágio das BRs 364 e 365 em Minas Gerais e Goiás, que passa a vigorar a partir desta terça, 14. Os cálculos foram realizados pela Agência e serão aplicados pela Ecovias do Cerrado, concessionária que administra trechos das rodovias. As cidades mineiras afetadas pelos novos valores são Uberlândia, Monte Alegre, Ituiutaba e Santa Vitória. A revisão tarifária ocorre todos os anos conforme previsão contratual. Com a revisão, o valor da tarifa passará de R$ 5,40 para R$ 5,70 para a categoria 1 de veículos, que engloba automóveis de passeio. (Diário de Uberlândia)

Sete Lagoas cria Secretaria da Mulher

Na última terça-feira, 7, na 38º Reunião Ordinária realizada na Câmara Municipal de Sete Lagoas, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes a criação da Secretaria Municipal da Mulher. A proposta é do Poder Executivo, através do Projeto de Lei 351 de 2023 – que ainda falta ser sancionado pelo prefeito Duílio de Castro – que cria e dá outras providências à Secretaria da Municipal da Mulher. Essa é uma demanda reivindicada pelos movimentos sociais que tratam dos direitos das mulheres, pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher e pela sociedade civil de maneira geral, que hoje foi atendida pelo poder público sete-lagoano. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

