Café de Caldas ganha Especialíssimo 23

O Programa Especialíssimo da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé e da SMC Specialty Coffees revelou que o melhor café especial colhido em 2023, na área de atuação da Cooxupé, vem de Caldas. Ao obter a nota 89,75, o cooperado Edenilson Aparecido de Carvalho foi o campeão no Programa deste ano. No total, o Especialíssimo distribuiu R? 330 mil em premiação aos cooperados. O lote de café campeão ficou com o valor de R? 50 mil. (Folha Regional – Muzambinho)

Ubá sedia Fórum de Desenvolvimento

Os dias 29 e 30 de novembro foram os escolhidos para a realização do III Fórum de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura da Zona da Mata. O evento, que busca promover a discussão estratégica e propostas para o crescimento econômico e da infraestrutura regional, acontecerá no auditório Ary Barroso do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho. Realizada pela Prefeitura de Ubá em parceria com a Agência de Desenvolvimento de Ubá e Região (Adubar) e com a Escola de Negócios do Unifagoc, a iniciativa pretende reunir líderes empresariais, autoridades governamentais, acadêmicos e especialistas a fim de compartilharem ideias e experiências. (Gazeta de Muriaé)

Dia do Evangélico em Itabira

No próximo dia 11 de novembro a primeira edição do Itabira Gospel Fest vai proporcionar uma festa com louvor e muita música. O objetivo é reunir a comunidade evangélica da região e destacar momentos de reflexão. O evento será gratuito, com uma caminhada saindo da Praça Acrísio Alvarenga, às 16h. O percurso vai até a rodoviária e, a partir das 18h, em frente ao Parque Municipal da Água Santa, a festividade continua com atrações de música gospel. O Itabira Gospel Fest celebra o Dia do Evangélico, comemorado anualmente em 30 de novembro. (Itabira Notícia)

MP desobriga castração em Araxá

A Prefeitura de Araxá não terá que realizar mutirões de castração de cães e gatos em 2023. O Ministério Público acatou o pedido da administração municipal, que alegou ter cumprido o mínimo de castrações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2021 e enfrentar uma crise financeira. O Acordo Judicial previa que a Prefeitura deveria castrar no mínimo 10% da população de animais na cidade por ano, com base no número de vacinados na campanha antirrábica. O mínimo entre 2021 e 2023 seria 5.264 castrações, mas a Prefeitura informou que realizou 7.220 esterilizações em animais em 2021 e 2022. (Correio de Araxá – Araxá)

Obras na estrada da purificação finalizadas

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) suspendeu o embargo que interditou as obras na estrada da Purificação, trecho que liga Ouro Preto ao distrito de Antônio Pereira. A via, de aproximadamente 8 quilômetros, vai do Morro São João à rodovia MG 129, facilitando o acesso do distrito à sede do município. As obras atendem a uma condicionante do processo de Licenciamento Operacional Corretivo do Complexo de Germano da Samarco. De acordo com o Iphan, a suspensão temporária dos trabalhos de pavimentação da estrada foi necessária devido à identificação de bens arqueológicos no local. (O Liberal – Ouro Preto) https://site.jornaloliberal.net/noticia/9109/apos-desembargo-do-iphan-obras-na-estrada-da-purificacao-serao-finalizadas

Aulas retomadas em São João del-Rei

Após duas semanas sem aulas, as escolas municipais de São João del-Rei retornaram às atividades nesta segunda-feira, 6. A Prefeitura da cidade tomou a decisão de suspender as aulas depois de mães e pais de alunos pedirem pelo fechamento das unidades estudantis em razão da morte de três crianças em menos de um mês por suspeita de infecção bacteriana. As instituições passaram por dedetização no período em que ficaram fechadas. Municípios próximos à região também chegaram a interromper as atividades de ensino, como Tiradentes, Conceição da Barra de Minas, Santa Cruz de Minas, Felício dos Santos e Ritápolis, mas também já voltaram à normalidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Itaunense é destaque na Itália

A atleta itaunense Linabel Iramaia conquistou mais uma vitória na carreira ao chegar na 20ª posição dentre 101 atletas de elite no VK Open Championships - Grèste de La Mughera Vertical Kilometer - Grand Finale. A prova foi disputada na Itália, região do Lago de Garda, o terceiro maior daquele país, o que deu destaque especial à prova. Irabel conquistou a 20ª geral no feminino, na prova Limoneextreme. Com o resultado no Vk Open Championship 2023, de 3,7km com elevação de 1098m ela ficou na quarta posição geral no mundo, com 272 pontos, atrás de uma atleta da Eslovênia, outra da Espanha e uma da Bélgica. (Folhas do Povo – Itaúna)

