R$ 3,5 mi para a vigilância no Norte

Com o objetivo de colocar em prática a Política de Pactuação da Responsabilidade de Fiscalização dos Produtos e Serviços Sujeitos ao Controle Sanitário no âmbito da Vigilância Sanitária de Minas Gerais, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) disponibilizará mais de R$ 3,5 milhões a 86 municípios do Norte de Minas. Entre os municípios da jurisdição, Montes Claros vai receber cerca de R$ 828 mil desse montante. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Valadares articula Missão Brasil-Coreia

A Câmara Municipal de Governador Valadares discutiu no final de semana a possibilidade de geração de emprego e renda para a cidade através da cooperação entre o Brasil e a Coreia do Sul. A reunião proposta pelo vereador Alê Ferraz debateu estratégias de articulação política para colocar Governador Valadares entre os municípios que serão beneficiados pelas potenciais parcerias e colaborações entre as duas nações. Autoridades das esferas estaduais e federais marcaram presença no evento. Ficou decidida a formação de uma comitiva para visitar a Coreia e apresentar os potenciais de Valadares. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Tiradentes higieniza escolas

Após a desinfecção bem-sucedida de todas as escolas do município de Tiradentes, os esforços das Secretarias de Saúde, Educação e Meio Ambiente, para a higienização e prevenção continuam. Na última sexta-feira, foi a vez dos ônibus escolares passarem pelo processo de desinfecção. Essas medidas de precaução estão sendo tomadas em resposta a casos suspeitos de contágio pela bactéria Streptococcus Pyogenes na região. Depois do trabalho, as aulas foram retomadas nesta segunda, 30. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Varginha conquista nota do ICMS Turístico

Varginha, com grande entusiasmo, anuncia sua habilitação ao repasse do ICMS Turístico, obtendo a cobiçada nota máxima. Para se qualificar anualmente a este benefício, o município demonstrou aderência aos critérios obrigatórios de realização de toda documentação para pleito e atendimento das notificações da Comissão Técnica através do sistema do ICMS Turismo; desenvolvimento e implementação de uma abrangente política municipal de turismo; constituição e funcionamento regular do Conselho Municipal de Turismo, estabelecimento e manutenção regular do Fundo Municipal de Turismo. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Zona rural receberá medicamentos

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, a partir do dia 1º de novembro, o modelo de dispensação de medicamentos à população nas unidades de saúde da zona rural de Uberlândia (exceto a UBSF Tapuirama) passará por adequações. O serviço será realizado de forma itinerante, com a assistência ocorrendo em escalas diferentes a depender da unidade e com a presença de farmacêutico para repassar orientações adequadas aos pacientes. A medida será adotada como forma de otimizar, em prol da comunidade, as diretrizes de controle, segurança e orientação no processo de distribuição dos remédios. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Uberaba sedia Conferência Estadual

O município de Uberaba será sede da Etapa Territorial do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais (Conaemg), programada para o dia 28 de outubro, com início às 8h, no formato híbrido. O evento presencial acontece no Centro Universitário de Talentos Humanos (UniFacthus). Nesta edição, o tema central será “Plano Nacional de Educação 2024-2034: Política de Estado para a garantia da Educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável”. Cada território poderá eleger até 114 pessoas delegadas na Etapa Territorial que engloba as microrregiões: Araxá, Frutal, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Parceria promove formação internacional

Uma parceria pioneira entre a Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, e o Projeto SPA do Ouro, promove a formação de mulheres em situação de vulnerabilidade social em padrão internacional de massoterapia. A iniciativa tem impacto social ao dar a oportunidade de geração de renda, empreendedorismo, autonomia financeira e empoderamento às mulheres, além do estímulo à sororidade e ao autocuidado. A seleção das candidatas ao curso teve dois principais requisitos, as candidatas deveriam estar fora do mercado de trabalho e serem usuárias dos Centros de Referência de Assistência Social, que são unidades socioassistenciais vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. (O Liberal – Ouro Preto)

