Inconfidentes terá corredor tecnológico

Diversificação da economia, geração de emprego e renda, junção de poderes econômicos, populacionais e políticos: esses são os objetivos do Fórum Permanente dos Secretários de Desenvolvi mento Econômico da Região dos Inconfidentes e Alto Paraopeba, que teve seu 5º encontro dia 17 de outubro, em Ouro Branco. Este Fórum é composto pelos gestores de Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Queluzito e Entre Rios de Minas, além do Sebrae, que disponibiliza consultores para melhor direcionar as cidades e criar ações efetivas, entre elas, a proposta de criação de um corredor tecnológico entre os municípios. (O Liberal – Ouro Preto)

BH vive epidemia de acidentes

Eles não respeitam ninguém, são beligerantes e usam a máquina como arma em uma corrida desesperada que causa prejuízos graves para a sociedade. Os atendidos no Hospital de Pronto Socorro João XXII, que é o maior de Minas Gerais em decorrência de acidentes de trânsito cresceu 18% em apenas 8 meses, foram 3.810 atendimentos, contra 3.226 no mesmo período do ano passado. O Relatório de Sinistros de Trânsito de 2022 feito pela Prefeitura de Belo Horizonte indica que só em 2022, 73% dos acidentes de trânsito com vítimas ocorridos no território da capital mineira, envolveram motos. Foram 12.148 acidentes com vítimas sendo 8.938 deles com motoqueiros. (Blog Conexão Minas – Belo Horizonte)

Câmara debate emancipação da UFVJM

A emancipação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri entrou em pauta na Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Foi aprovado em turno único um requerimento de autoria do vereador Ugleno Alves, que solicita a realização de uma audiência pública para debater a emancipação da UFVJM, Campus Teófilo Otoni. Os vereadores argumentaram que a falta de autonomia financeira e administrativa em relação ao Campus JK, em Diamantina, prejudica o desenvolvimento do Campus Teófilo Otoni. Segundo o vereador Ugleno Alves, muitas vezes, os recursos e melhorias são destina dos ao Campus de Diamantina, em detrimento do Campus de Teófilo Otoni. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Edital de Incentivo à Cultura publicado

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, publicou o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para o ano de 2024. Os empreendedores culturais (pessoas físicas ou jurídicas) poderão se inscrever até o dia 17/11, às 12h. Não haverá prorrogação de prazo. A exemplo do publicado em 2022, o processo será feito on-line por meio da plataforma Prosas. São 12 áreas culturais em que os projetos podem ser contemplados, como música, dança, teatro, circo, literatura, folclore, artesanato e outros. O valor de incentivo pode variar entre R$ 5 mil e R$ 32 mil, dependendo do tipo do projeto. (Blog do Madeira – Varginha)

Violência contra crianças cresce

Os crimes de violência contra crianças e adolescentes em Uberlândia tiveram um salto de 23% em 2023, na comparação com o ano passado. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública levam em consideração as notificações registradas entre janeiro e agosto nos dois períodos. Nos oito primeiros meses deste ano, foram contabilizadas 71 ocorrências de violência contra crianças de 0 a 11 anos de idade. Do total, 41 (57%) foram casos de lesão corporal, quando há ofensa à saúde ou lesão física. Os outros 30 (42%) foram vítimas de vias de fato ou agressão. (Diário de Uberlândia – Uberlândia) https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/34589/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-cresce-em-uberlandia

CBH Manhuaçu empossa conselheiros

Com o desafio de conciliar interesses diversos e garantir os usos múltiplos da água, representantes do Comitê deliberarão sobre investimentos e projetos no território. Mais de R$ 16 milhões serão investidos no programa Rio Vivo. Com a missão de fortalecer ainda mais a gestão dos recursos hídricos e manter a mobilização social entre os membros, foram empossados na tarde desta quarta-feira, 18, os novos conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH Manhuaçu), para o exercício de 2023 a 2027. Na solenidade também foi eleita nova diretoria do CBH Manhuaçu para conduzir os trabalhos até 2025. A reunião de posse foi realizada no Auditório da Prefeitura de Taparuba. (Jornal Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

