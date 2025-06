COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Valadarenses conquistam ouro na Mostra

Três estudantes da Escola Estadual Pedro Ribeiro Cavalcante Filho, do bairro Santa Rita, em Governador Valadares, sonharam alto. Com seus foguetes construídos com garrafas PET, eles conquistaram a medalha de ouro na Jornada de Foguetes 2023. O torneio integra a Mostra Brasileira de Foguetes, promovida pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica. A Mostra aconteceu na cidade de Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro. Com o foguete, o trio composto por Emilly Honorato, Ana Luísa Silva e Gabriel Passos atingiu altas distâncias na prova de lançamento. Assim eles conquistaram o topo do pódio na modalidade Foguete Nível 4. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares)

https://drd.com.br/estudantes-valadarenses-conquistam-ouro-na-mostra-brasileira-de-foguetes/

Piacatuba realiza Festa Literária

Piacatuba, o charmoso distrito de Leopoldina, se prepara para realizar a I Festa Literária de Piacatuba, a Flituba, que acontecerá de 19 a 21 de outubro. Trata-se de mais uma iniciativa do projeto Visite Piacatuba, que tem como propósito fomentar o turismo do distrito. Com o tema “Como a arte de contar histórias fascina o ser humano”, a Flituba homenageará a escritora, desenhista e roteirista cataguasense, Renatta Barbosa. A Flituba tem patrocínio da Prefeitura de Leopoldina e uma programação totalmente gratuita, voltada para crianças a partir de 7 anos. (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2023/10/piacatuba-realiza-na-proxima-semana-sua-primeira-festa-literaria/

Hospital Cristiano Machado terá ampliação

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) publicou, na última quinta-feira, 12, o edital para celebração de contrato de gestão com entidade qualificada ou que tenha intenção de se qualificar como Organização Social (OS) para o Hospital Cristiano Machado (HCM), localizado em Sabará, na região metropolitana da capital mineira. Por meio da parceria, o Hospital Cristiano Machado passará a disponibilizar cirurgias gerais de média e alta complexidade. Também serão oferecidos 12 leitos cirúrgicos, três leitos hospital dia, 20 de enfermaria retaguarda e 25 de cuidados prolongados. (Jornal Andradas Hoje - Andradas)

https://jornalandradashoje.com.br/hospital-cristiano-machado-tera-ampliacao-dos-servicos-prestados/

Araguari sedia Congresso dos Artesãos

Entre os dias 13 e 15, a Prefeitura de Araguari, através da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, em parceria com a Federação do Artesão Mineiro e a Associação Mutirão promoveram o IX Congresso Nacional dos Artesãos. A finalidade do encontro foi debater políticas públicas destinadas ao artesanato, através de discussões sobre a construção e implementação do artesanato e a contribuição dos artesãos e mestres no desenvolvimento sustentável. (Gazeta do Triângulo - Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/araguari-sedia-ix-congresso-nacional-dos-artesaos/

Procon monitora preços em Formiga

O Procon Regional realizou nos dias 10 e 11 de outubro, um monitoramento dos preços de combustíveis que são divulgados no aplicativo “Procon Formiga” e dos preços praticados nos postos da cidade. A iniciativa é importante para a proteção dos consumidores, uma vez que o monitoramento dos preços contribui para a transparência do mercado e para a garantia de preços justos. Em contrapartida, os consumidores podem fazer escolhas mais assertivas, levando em consideração o custo benefício, qualidade, entre outros. (Últimas Notícias - Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/procon-faz-monitoramento-de-precos-de-combustiveis/

Araxá inicia novo sistema da coleta

A Prefeitura de Araxá iniciou o novo sistema de coleta de lixo urbano, com a nova empresa responsável pela operação. Nos primeiros dias a coleta será intensificada nos locais que deixaram de ser atendidos pela empresa anterior. Dentre os benefícios a serem recebidos está o aumento no número de rotas e de caminhões na operação da coleta, com o total de 9 veículos; a exclusão de formação de ilhas de lixo; o recolhimento diário e noturno em áreas residenciais e comerciais; o não acúmulo de pequenos resíduos ao longo das vias; além da entrega de relatórios mensais por parte da empresa para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, incluindo dados como rotas, quilometragens percorridas e rendimentos. (Correio de Araxá – Araxá)

https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8535/prefeitura-de-araxa-inicia-novo-sistema-da-coleta-de-lixo-urbano-confira-as-melhorias

IBGE fará visitas em Uberlândia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou, nesta semana, a coleta de informações para a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2023. Nos próximos meses, o órgão federal vai visitar aproximadamente 228 casas em 19 bairros de Uberlândia. O objetivo é apurar dados focados na saúde de homens e mulheres, bem como na nutrição de crianças. A pesquisa do IBGE acontece em parceria com o Ministério da Saúde. De acordo com o coordenador de área do órgão, Daniel Nunes de Souza, esta é a quarta rodada da pesquisa no país, que já teve edições nacionais em 1986, 1996 e 2006, mas será a primeira conduzida pelo instituto. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/34562/ibge-deve-visitar-mais-de-200-casas-em-uberlandia-para-pesquisa-sobre-a-saude-da-populacao