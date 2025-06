FAEMG SENAR | Divulgação

O segundo fim de semana da Fenamilho 2025, em Patos de Minas, foi marcado por eventos de grande relevância técnica, promovidos pelo Sistema Faemg Senar e pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, com foco na capacitação e troca de experiências. Além disso, foram premiados produtores rurais que se destacaram no Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) na regional de Patos de Minas, bem como profissionais que conduziram as ações do programa.

A cerimônia destacou histórias de sucesso e resultados concretos alcançados por meio da metodologia ATeG, que promove o desenvolvimento sustentável, a gestão eficiente e o aumento da competitividade no campo.

Premiados:

Samuel Martins – ATeG Balde Cheio

Wale José Fernandes – ATeG Bovinocultura de Corte

Maria Soraia Guimarães – ATeG Café + Forte

Nilda de Oliveira – ATeG Olericultura

Donizetti Tomáz Rodrigues – Técnico Destaque

Wender Belchior Martins – Agente de Desenvolvimento Rural (ADR) Destaque

Samuel Martins começou na atividade com poucos animais. Em 2015, quase desistiu, mas em 2019 retomou com força, e, em 2022, iniciou no Programa ATeG.

“O ATeG trouxe uma mentalidade nova para a gente. O técnico nos ensinou a fazer uma gestão bem organizada. Nos profissionalizamos com cursos do Senar em Iraí de Minas, junto com o Sindicato dos Produtores Rurais. Um ponto muito importante foi que melhoramos bastante a nossa gestão. Também evoluímos no planejamento da produção de forragens: antes faltava muita silagem, e agora conseguimos produzir silagem para um ano e meio à frente. Além disso, passamos a usar inseminação artificial e adquirimos novos animais. Foi de muito proveito”, destacou Samuel.

“Nosso objetivo é mostrar os principais resultados alcançados pelos técnicos de campo, supervisores e produtores, levando à evolução da atividade, como é o caso do Samuel, que é um exemplo de sucessão familiar. Esse é um dos pilares trabalhados pelo Sistema Faemg Senar, além da busca constante por melhor qualidade e rentabilidade”, explicou o gerente de ATeG, Wender Guedes.

O evento contou com a presença dos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais (SPR) de:

Patos de Minas – Cleides Queiroz de Melo Júnior

Chapada Gaúcha – Carlos Alberto Maier

Iraí de Minas – Paulo Alves Cardoso

Lagoa Formosa – José Luiz dos Reis

Vazante – Mozart Alves de Lima

Também estiveram presentes os gerentes regionais do Sistema Faemg Senar, Sérgio Coelho (Patos de Minas) e Ricardo Tuller (Uberaba).

Palestras

Com o objetivo de levar informação atualizada aos produtores rurais, foram realizadas palestras sobre pecuária de corte e leite, proporcionando aos participantes uma visão estratégica do setor, além de um espaço para diálogo direto com os especialistas.

Durante as palestras, os produtores tiraram dúvidas, compartilharam desafios e buscaram soluções práticas para aplicação no campo.

O médico veterinário e consultor master do Sistema, Helvécio Oliveira, conduziu a palestra “Mercado Pecuário e Oportunidades no Mercado de Corte”, reunindo produtores, técnicos e estudantes em uma discussão aprofundada sobre dados de mercado, manejo e perspectivas da bovinocultura de corte.

O presidente da Comissão Técnica de Pecuária de Leite da Faemg, Jônadan Ma, apresentou um panorama atual e as perspectivas do mercado do leite.

Já o consultor master do ATeG Balde Cheio, Walter Miguel Ribeiro, trouxe reflexões sobre gestão e eficiência na produção leiteira, com foco em boas práticas, redução de custos e aumento da produtividade.