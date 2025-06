CAAMG | Divulgação





A 4ª edição do Corra e Movimente-se, projeto idealizado pela CAAMG e conduzido desde sua criação pelo diretor Primeiro Secretário da entidade, Giuliano Almada, chegou ao fim nesta quinta-feira (15), com a grande final presencial realizada na Academia +Fit CAAMG, em Belo Horizonte.

Até o momento, esta é a única competição 100% indoor (em esteiras) voltada exclusivamente à advocacia no Brasil. Se a tradicional Corrida de São Silvestre movimenta as ruas de São Paulo no fim do ano, o Corra e Movimente-se é o evento que acelera os batimentos da advocacia mineira no primeiro semestre, com foco em saúde e bem-estar.

A competição contou com 1.850 participantes — entre advogados, advogadas, estagiários e estagiárias — de 219 cidades de Minas Gerais. As duas primeiras etapas foram realizadas de forma remota, com os atletas correndo em esteiras, conectados via Zoom e sob a supervisão da equipe do setor de Projetos da CAAMG. Um modelo logístico inovador, que permite a participação simultânea da advocacia em diferentes regiões do estado, e que vem se destacando por democratizar o acesso à prática esportiva organizada.

Corridas 100% indoor, ou seja, realizadas exclusivamente em esteiras, são raras no Brasil, geralmente promovidas por academias, clubes ou marcas esportivas em ações promocionais, desafios corporativos ou eventos beneficentes. O Corra e Movimente-se é, até o momento, a única competição do gênero voltada exclusivamente à advocacia no país.

Grande Final

Na final presencial, realizada na unidade da Academia +Fit CAAMG, no bairro Barro Preto, em BH, os 30 finalistas — classificados após duas etapas eliminatórias — disputaram a última corrida em busca dos melhores tempos.

Os vencedores subiram ao pódio e foram reconhecidos nas categorias de 5 km e 10 km, com premiação dividida por faixa etária: 20 a 40 anos, 41 a 50 anos e 51+, tanto no feminino quanto no masculino.



O 1º lugar de cada categoria recebeu um voucher de R$ 1.000,00 em produtos da Nike, como símbolo de esforço e superação.



Os 2º e 3º colocados ganharam brindes oferecidos pela CAAMG.

“Nosso propósito é ver a advocacia mineira se cuidando. Queremos incentivar quem já corre a continuar se superando, e estimular aqueles que ainda não praticam atividades físicas a darem o primeiro passo — ou melhor, a primeira corrida”, destacou Giuliano Almada. “A CAAMG quer estar ao lado da advocacia também nesse cuidado com o corpo e a mente.”

Além dos premiados da grande final, todos os participantes que concluíram a primeira etapa receberam um kit exclusivo, com camiseta regata, medalha e suplemento alimentar — um incentivo concreto à continuidade da prática esportiva.

Muito mais que uma corrida

O Corra e Movimente-se é mais do que uma competição. É um convite à autoconsciência, à disciplina e ao cuidado integral. Ao transformar a esteira em ponto de encontro da advocacia mineira, o projeto reafirma o compromisso da CAAMG com uma advocacia ativa, saudável e cada vez mais conectada com o presente — e com o corpo e a mente.

Clique aqui para conferir as fotos da final