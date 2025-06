SISTEMA FIEMG | Divulgação

Empresários, alunos e professores serão agraciados em evento no dia 22 de maio, em Belo Horizonte

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) celebra, no dia 22 de maio, o Dia da Indústria com uma solenidade especial no Minascentro, em Belo Horizonte, a partir das 20h. O evento tem como objetivo reconhecer e valorizar aqueles que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Com o tema “A FIEMG investe em desenvolvimento. Você transforma Minas Gerais”, a Federação irá homenagear empresários, educadores e estudantes que se destacaram ao longo do ano.

“Em 2025, a FIEMG renova sua missão de ser parceira de quem constrói, empreende e transforma. Investimos onde mais importa: nas pessoas, nas ideias e no poder da indústria mineira de gerar impacto real. Acreditamos que cada empresário, cada iniciativa e cada negócio têm o poder de impulsionar mudanças que vão além dos muros do setor industrial”, afirmou Flávio Roscoe, presidente da FIEMG.

Entre os destaques da cerimônia estão os homenageados com o Mérito Industrial e o título de Industrial do Ano. O empresário Ricardo Valadares Gontijo, diretor da Direcional Engenharia, receberá o Mérito Industrial CNI. Já o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais (SILEMG) e diretor financeiro da FIEMG, Guilherme Abrantes, será homenageado como Industrial do Ano.

Mérito Industrial 2025

A FIEMG entregará o Mérito Industrial a empresários que contribuíram significativamente para o crescimento e fortalecimento do setor produtivo. São eles:

Gilmar Dias dos Santos – Fundador e presidente dos Grupos EPO e S&D

Walker Magalhães Lahmann – Diretor executivo da Eurofarma

Antônio Eugênio do Socorro Fernandes – Presidente-executivo da Premialy Indústria e da Santonely Panificados

Sandre Faria Heringer – Diretor da Carrocerias Heringer Ltda

Magnaldo Geraldo Filho – Sócio da Super Fogos Ltda e presidente do SINDIEMG

Fausto Gabriel dos Santos – Sócio das empresas Fama Alimentos e Überbräu Cervejaria

Gustavo Mendonça dos Santos – Fundador da Só Minas Indústria e Comércio de Alimentos

Antônio Vilhena Paula Souza – Controlador acionário do Frigorífico Cambuí e conselheiro fiscal da ANICS

José Carlos Nunes Freire – Fundador da Primar Indústria Têxtil Ltda

Joel Alves de Carvalho – Fundador da Joel Couros e da Unatex

João Vinhas de Arantes Neto – Proprietário da Vale do Sol

Gilson Almeida Vilela – Diretor-geral da Serquip MG Tratamento de Resíduos

Geraldo Gilberto de Oliveira Pinto – Diretor da gráfica Silva Lara

Wagner de Brito Barbosa – Vice-presidente da Bioflorestas e Mineração Brasil

Olavo Alves Corgosinho – Fundador da Data Engenharia

Shelber de Abreu – Sócio-fundador da Microfund Indústria e Comércio e da SH Corte e Usinagem

Inovação e Educação em destaque

O Mérito Inovação na Indústria será concedido a duas empresas que se destacaram em 2025:

Metalúrgica Soares Indústria e Comércio Ltda , de Itaúna

Painelbras Engenharia e Comércio Ltda, de Contagem

A FIEMG também vai homenagear alunos, professores e instrutores do SESI e SENAI com o Mérito “Portadores de Futuro”, em reconhecimento ao desempenho e dedicação nos últimos meses.

Sobre o Dia da Indústria

Instituído em 1957, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, por meio do Decreto nº 43.769, o Dia da Indústria celebra os avanços e conquistas do setor industrial brasileiro. No mesmo ano, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) criou a Medalha do Mérito Industrial, cuja primeira edição foi entregue ao próprio JK pelo industrial Lídio Lunardi, então presidente da CNI e da FIEMG.

Em Minas Gerais, a data começou a ser celebrada oficialmente em 1960, na gestão de Fábio de Araújo Motta. Desde 1965, os homenageados são indicados pelos sindicatos empresariais e avaliados por uma comissão, que leva em conta o pioneirismo e os relevantes serviços prestados à comunidade. Em 1976, foi criado o título de Industrial do Ano.

Rafael Passos

Imprensa FIEMG