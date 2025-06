FAEMG SENAR | Divulgação

Marca Do Rancho é eleita a melhor do Brasil na categoria Mista do Prêmio CNA Brasil Artesanal Geleia 2025

A produtora Glenda Frade, de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, conquistou o primeiro lugar na categoria Geleia Mista do Prêmio CNA Brasil Artesanal Geleia 2025, com sua receita de geleia de abacaxi com pimenta, da marca Do Rancho. Glenda foi a única representante mineira entre os finalistas do concurso, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Emocionada durante a cerimônia de premiação, ela agradeceu aos que a apoiaram ao longo da jornada, com destaque para o Sistema Faemg Senar:

“A gente ensaia tanto o nosso discurso, mas, quando chega aqui, faltam palavras. Muito obrigada ao Senar, que está comigo desde o começo. Comecei com os cursos há cinco anos e sigo contando com esse apoio. Obrigada à organização, que foi impecável, à minha família, à cidade de Formiga, que torce e apoia sempre. E obrigada a você, meu filho — é você que me inspira”, declarou.

O Prêmio CNA Brasil Artesanal integra o Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais, iniciativa que valoriza pequenos e médios produtores, incentiva a profissionalização no campo e agrega valor aos produtos artesanais. Desde 2019, o prêmio já reconheceu itens como queijos, chocolates, cachaças, salames, vinhos, azeites, cafés especiais, mel e cervejas artesanais.

A edição voltada às geleias foi realizada em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL/SAA-SP) e o Sebrae, e contou com duas categorias: Geleia Simples (sabor único) e Geleia Mista (com dois ou mais sabores). A avaliação ocorreu em três etapas: análise técnica, votação popular e julgamento das histórias por trás dos produtos.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam certificados, premiação em dinheiro e os Selos Ouro, Prata e Bronze, como reconhecimento pela excelência.

Da paixão ao negócio

A trajetória de Glenda começou há cerca de cinco anos, inspirada pelas receitas da mãe e da avó. A paixão virou negócio: ela buscou capacitação, testou sabores, criou a marca Do Rancho e passou a divulgar suas geleias nas redes sociais. Desde o início, seu propósito foi mostrar que geleia vai muito além do café da manhã, podendo harmonizar com queijos, carnes e pratos diversos.

A receita vencedora — geleia de abacaxi com pimenta — ganhou notoriedade nas feiras agropecuárias apoiadas pelo Sistema Faemg Senar, onde Glenda teve contato direto com o público. Os elogios constantes mostraram o potencial do produto, escolhido para representar seu trabalho no concurso.