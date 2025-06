A OABPrev é uma Entidade sem fins lucrativos, com 18 anos no mercado, que realiza a gestão do plano de previdência privada instituído pela OAB-MG e pela CAA/MG, atendendo exclusivamente os inscritos na Ordem e seus familiares.

Possuímos as melhores condições em previdência complementar, oferecendo também os pecúlios (seguros) por Invalidez Total e Permanente, e, Pensão por morte.

Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, garantimos as menores taxas do mercado, de 0,33 taxa de administração ao ano e 0% taxa de carregamento. Além disso, é possível deduzir até 12% da renda bruta anual no Imposto de Renda e o saldo acumulado é sempre revertido para os beneficiários e assistidos do participante, em caso de óbito.

Saber como planejar o futuro e como gerir o seu dinheiro é essencial! Nós, da OAPrev possuímos a missão de trazer mais tranquilidade, segurança e a melhor rentabilidade do mercado para garantir à classe advocatícia, seus dependentes e familiares os melhores benefícios e inovações.

Entre em contato com a nossa consultora para começar hoje mesmo a planejar o seu futuro com a gente! (clique aqui)

Começo do ano é um ótimo momento para iniciar novas metas e, com o intuito de apoiar a Jovem Advocacia, a OABPrev possui a campanha do aporte inicial para Estudantes, Estagiários e Advogados com até 5 anos de inscrição na OAB, em busca de garantir a sua aposentadoria e um futuro mais tranquilo.

Consulte nossa consultora e garanta esse incentivo!

Consultora OABPrev - Renata Rocha Barbosa

(31) 9 8381-3184 / renata.barbosa@caamg.com.br