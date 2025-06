A convite do diretor de Sustentabilidade da Sigma Lithium, Germano Vieira, o Sindiextra participou em Araçuaí, através do seu presidente, Luiz Márcio Vianna, de uma extensa agenda de eventos.

Inicialmente com visitas a minas e à planta industrial, em seguida participou de uma apresentação da Sigma e do lançamento do Instituto Lítio Verde. Prosseguindo, Luís Márcio assistiu as palestras da professora Maria José Salum e de Germano Vieira, no seminário realizado no Lithuim Business.

Participação na Posse do Secretário Estadual de Governo

Manoel Brandão, Luís Márcio Vianna, Gustavo Valadares (Divulgação)

Luís Márcio Vianna, Presidente do Sindiextra, também esteve presente na posse do Secretário de Estado de Governo, Deputado Estadual Gustavo Valadares. Realizada em 11/07/2023, no Palácio Tiradentes, com a presença do Governador Romeu Zema.

Mineração e Enterprise Singapore

Marcos Mandacaru, Julien Fruchard, Josiah Choy, Rebecca Macedo e Luís Márcio Vianna (Divulgação)

No dia 17 de julho, o presidente do Sindiextra, Luís Márcio Vianna, apresentou no Centro Internacional de Negócios da FIEMG, no P7 Criativo, a realidade da mineração em Minas Gerais para os representantes da Enterprise Singapore.

Os representantes da empresa estavam acompanhados do consultor Marcos Mandacaru e foram recebidos por Rebecca Macedo, gerente do CIN. Na oportunidade foram discutidas várias opções de investimento para um país que tem como base da sua economia os serviços financeiros e de promoção de negócios internacionais.