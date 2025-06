A delegação mineira conquistou o primeiro lugar no I Jogos da Advocacia Nacional, que aconteceu de 03 a 08 de julho em Goiás. O campeonato reuniu 1.800 atletas de todo o país nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, para a disputa de diferentes modalidades esportivas. Minas recebeu 38 medalhas, sendo 22 delas de ouro, 12 de prata e quatro de bronze. A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) levou 125 atletas para a olimpíada em Goiás, que marca a história como o primeiro campeonato esportivo nacional da classe.

A delegação de Goiás ficou em segundo lugar, com 17 medalhas de ouro, 20 de prata e 17 de bronze. Sergipe obteve a terceira colocação, com nove medalhas de ouro, seis de prata e onze de bronze. Realizado pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad) e pela Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG), a olimpíada tem como objetivo promover saúde, bem-estar e congraçamento entre advogados e advogadas de todo o país. Os atletas mineiros disputaram as modalidades de jiu-jitsu; xadrez, tênis de mesa, judô, natação, beach tênis, tiro esportivo, tênis, corrida de rua, futebol 11 masculino, sinuca, vôlei de quadra, fut 7 feminino e futebol society masculino.

A abertura do evento aconteceu no último dia 3, no Centro Esportivo e de Lazer (CEL) da OAB/CASAG, em Aparecida de Goiânia-GO, com a presença de autoridades nacionais da advocacia. Participaram o presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, a vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), Vanja Honorina, e os diretores Giuliano Almada, Ricardo Botti e Valéria Lemos.

“Essa vitória histórica para a advocacia mineira vem mostrando que Minas é uma fábrica de campeões. Estamos muito felizes em trazer para o nosso Estado o título de campeões nacionais e agora estamos nos preparando para os Jogos da advocacia Mineira (JAM), com a responsabilidade de ser o maior JAM de todos os tempos” – Giuliano Almada - diretor primeiro secretário da CAAMG, diretor geral da delegação mineira no I Jogos da Advocacia Nacional e coordenador do Jogos da Advocacia Mineira (JAM).

Confira a lista completa dos primeiros colocados no link https://jogosdaadvocacianacional.oab.org.br/medalhas/