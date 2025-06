Debater os problemas comuns das empresas de comunicação, encontrar soluções e estreitar o relacionamento no mercado. Esses foram alguns propósitos do 1º Conecta Com Minas – Encontro entre veículos e agências de comunicação do estado, realizado nesta terça-feira (4/7), na sede da FIEMG, em Belo Horizonte.

Promovido pela Câmara da Indústria da Comunicação da Federação em parceria com os sindicatos que compõem o colegiado, o evento teve a participação do presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, do secretário de Comunicação Social de Minas Gerais, Bernardo Assis Fonseca, do secretário municipal adjunto de Comunicação Social de BH, José Luiz da Silva, do presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt) Mayrinck de Aguiar, jornalistas, parlamentares, diretores de veículos e agências de comunicação e profissionais do segmento.

Flávio Roscoe destacou o pioneirismo da Câmara e dos sindicatos na promoção do encontro, reunindo diferentes empresas para, sobretudo, debater os principais desafios do setor e encontrar caminhos para superá-los. Roscoe lembrou ainda que a comunicação é tão importante quanto as demais áreas da indústria do estado e, por isso, “Minas Gerais precisa rever a sua posição e projeção no cenário nacional e resgatar o protagonismo que lhe é devido”.

O líder empresarial disse que a FIEMG vai seguir atuando em diferentes frentes para melhorar o ambiente de negócios em Minas de modo que o empresariado aumente o investimento na comunicação, incluindo as verbas de publicidade e outras possibilidades. Desse modo, ele reforçou a importância do associativismo para que as demandas comuns do setor sejam debatidas e levadas à Federação com o intuito atendê-las junto ao poder público.

“É importante uma mobilização em um evento com este para que se levante os problemas e a gente os ajude a encontrar as soluções”, declarou o secretário Bernardo Fonseca, ao se referir ao diálogo que o governo estadual mantém com as empresas de comunicação e a FIEMG para o desenvolvimento do setor. Fonseca informou ainda que o Executivo tem trabalhado para aprimorar os processos e os fluxos relativos aos veículos, especialmente para a publicação de anúncios e campanhas governamentais, bem com o acesso a financiamentos pelas pequenas e microempresas no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Além disso, o secretário afirmou que a atual gestão tem concentrado esforços para levar a comunicação social para todas as regiões do estado, fomentando o desenvolvimento dos veículos locais e desseminando informações de interesse público. Por fim, Bernardo Fonseca reforçou a relevância da interlocução do governo com todo o ecossistema da comunicação e disse estar aberto para receber sugestões de propostas ou projetos.

Flávio Roscoe, Bernardo Assis Fonseca e Rodrigo Fernandes durante evento em Belo Horizonte (Foto: Sebastião Jacinto Jr)

O presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori – MG), Rodrigo Fernandes, observou que e encontro cumpriu o importante propósito de “integrar veículos de comunicação e agências de publicidade da capital e do interior, estabelecendo canais para aproximar clientes e fornecedores, facilitando o encontro entre esses públicos e a promoção de novas parcerias e melhores negócios”.

O dirigente enalteceu a participação e o engajamento dos empresários e profissionais da comunicação no evento e observou que “é preciso união para superar os desafios”. Fernandes prosseguiu, pontuando que os problemas são comuns a todos do segmento e reforçou a necessidade de melhorar a competitividade para o crescimento sustentável da cadeia da comunicação em Minas.

Além do Sindijori, a Câmara da Indústria da Comunicação da Federação contou com a parceria do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de Belo Horizonte (Sinejor), do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais (Asdoor) e da Associação das Empresas de Outdoor e de Mídia Exterior de Minas Gerais (Asdoor) na realização do 1º Conecta Com Minas.

A Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de Minas Gerais (Sepex) e a Cooperativa de Mídia Digital e OOH do Brasil (Cooperasdoor) foram os apoiadores do encontro.