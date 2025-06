O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), Gustavo Chalfun, visitou a subseção Cataguases na terça-feira, 21/3. O dirigente da OAB-MG foi paraninfo na solenidade de Entrega de Carteiras aos recém-inscritos. Neste evento, cerca seis novos profissionais receberam a carteira da OAB.

Durante a cerimônia, Chalfun apresentou à advocacia da cidade e aos novos inscritos na OAB mineira os benefícios e os programas gratuitos desenvolvidos pela CAAMG na gestão 2022/2024 como o Meu 1º Site, Meu 1º Certificado e telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein.

O Meu 1º Site concede um ano de página de internet grátis para qualquer profissional inscrito na OAB-MG. A ferramenta permite a inserção da logomarca, de textos sobre a área de atuação, escolha de cores entre outras funcionalidades.

O Meu 1º Certificado disponibiliza um ano de certificado digital sem custos ao recém-inscrito. De acordo com Gustavo Chalfun, as iniciativas facilitam a jovem advocacia a entrar no mercado de trabalho. Já a telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein permite acesso a toda advocacia regularmente inscrita na OAB atendimento pela equipe médica do hospital, sem custos, a qualquer hora do dia (conheça mais clicando aqui).

“A função estatutária da CAAMG é oferecer assistência àqueles profissionais que passam por dificuldades momentâneas. Contudo, também entregamos projetos de promoção à saúde, de capacitação e de ingresso ao mercado de trabalho para toda a advocacia”, explica Chalfun.

Subseção Cataguases

Número de inscritos: 555

Advogados que receberam a carteira em 21/3: 6

Ano de fundação no Conselho Pleno: 1932

Número da subseção: 6ª