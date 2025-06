Durante dois dias, cerca de 200 líderes da advocacia de todo o país estiveram reunidos no Hotel Mercure, em Belo Horizonte, para uma série de eventos em prol da classe. No dia 13 de março, a programação teve início com a reunião do Conselho Federal da OAB, que contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema e do senador Carlos Viana.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti presidiu as atividades e avaliou como produtivos os trabalhos. “Extraordinariamente, realizamos a reunião fora do prédio do Conselho Federal. Transferimos para a seccional de Minas Gerais, como uma forma de prestigiar essa seccional que receberá a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. E aqui fluímos com o julgamento de projetos e posso assegurar que foi um dia muito proveitoso” diz.

O presidente Beto agradeceu ainda a recepção do presidente da OAB/MG, Sérgio Leonardo e da CAAMG, Gustavo Chalfun.

FIDA E COLÉGIO DE PRESIDENTES

O dia 14 de março começou com a reunião do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial da Advocacia, o FIDA. No encontro, estiveram presentes os presidentes das Caixas de Assistência dos Advogados de todo o Brasil. A CAAMG obteve aprovação de todas as solicitações e orçamentos.

“Na reunião de hoje, nós tivemos a aprovação unânime do conselho gestor do FIDA, quanto as contas de 2022, com a verba de 60% que foi encaminhada para a CAAMG no ano passado e foi utilizada na aquisição de computadores, aparelhos celulares e câmeras para todas as subseções do estado de Minas Gerais. Com muita felicidade nós obtivemos, também, a aprovação do projeto de 2023 que nos permitirá a aquisição de novos computadores, scanners e de outros aparelhos importantes ao desenvolvimento da advocacia” Gustavo Chalfun – Presidente da CAAMG.

Felipe Sarmento, presidente do FIDA, disse que o encontro foi uma amostra positiva sobre a receptividade dos mineiros. “Nessa oportunidade pudemos ter uma experiência de como será a recepção dos mineiros na Conferência da Advocacia Nacional, em novembro. Fomo muito bem recebidos e estamos ansiosos para voltar,” diz.

A última agenda do dia foi a reunião do Colégio de Presidentes de CAAs e da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, CONCAD.

“É uma alegria muito grande pra CAAMG e OAB-MG receber os presidentes de caixas, de seccionais, os conselheiros federais, nessa verdadeira união e congraçamento da advocacia. É o primeiro passo para a 24ª Conferência Nacional da Advocacia, e nós como mineiros, ficamos muito felizes em recebê-los aqui nesses dois dias em BH,” finalizou Gustavo Chalfun – presidente da CAAMG.