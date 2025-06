A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) se uniu ao Serviço Social Autônomo (Servas) e à filial mineira da Cruz Vermelha, para a Campanha SOS Chuvas 2023. A iniciativa tem o apoio do Governo de Minas Gerais para arrecadar doações destinadas às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingem o Estado, desde o fim de 2022.

Representando toda a indústria mineira, a FIEMG doou mais de 16,5 mil cestas básicas, além de kits de higiene e cartões humanitários, aos municípios em situação de emergência.

O presidente Flávio Roscoe diz que a entidade já está preparada para realizar e prestar assistência às famílias em necessidade em todo o Estado. “O setor industrial não tem se furtado de contribuir e ajudar ao longo desses anos. Nós estamos chegando a quase R$ 200 milhões de doações, entre o período pandêmico e chuvoso, diretamente via FIEMG, além das ações feitas pelas próprias empresas", afirma o presidente da Federação.

A Campanha SOS Chuvas ajudou milhares de pessoas em 2022 e, para continuar o trabalho em 2023, conta com a doação de pessoas e empresas. Os interessados em doar colchões, móveis, eletrodomésticos e kits de limpeza, podem fazer contato pelo telefone (31) 97186-8044 e saber como e onde doar.

Para fazer doações em dinheiro, existem as opções de depósito ou transferência em conta (SICOOB – Banco 756: Agência 3330-8 – Conta Corrente 12.262-9) ou PIX (chave CNPJ: 17.212.069/0001-81).

