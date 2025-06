A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) é uma entidade criada em 1942, e funciona, sem fins lucrativos, como braço social da OAB/MG. A instituição está centralizada na CONCAD, a Coordenação Nacional das Caixas De Assistência Dos Advogados. No início, a CAA/MG era voltada ao atendimento dos profissionais que passam por dificuldades momentânea e ofertava assistência social e de saúde.

Com o passar dos anos, a CAA/MG ampliou a atuação para atender aos anseios de toda a advocacia mineira, relacionados aos benefícios sociais e crescimento profissional da classe. Na gestão 2022/2024, o objetivo é ampliar cada vez mais a assistência ao interior do estado de Minas Gerais, buscando a valorização da advocacia mineira.

“A interiorização da CAA/MG fortalece a classe e possibilita que os profissionais do interior e os recém-inscritos tenham a oportunidade de alavancar a carreira”, diz Gustavo Chalfun, presidente da CAA/MG.

Dentre os auxílios oferecidos estão:

- Serviço Social: auxílios financeiros à advocacia mineira concedidos por motivos de invalidez, incapacidade total ou parcial, transitória ou permanente do exercício da profissão.

- Plano de saúde OAB SAÚDE, em parceria com a Unimed-BH, disponível para todos os inscritos, estagiários (as), estudantes de Direito e dependentes, com condições exclusivas.

- Minas Digital: certificação digital para os inscritos com valores promocionais, suporte e atendimento exclusivo.

- Convênios: cerca de 4.000 empresas parceiras conveniadas com descontos para a advocacia em todo o estado e no Brasil.

- Projetos para a promoção de bem-estar e promoção da saúde, como campanhas de vacinação e os Jogos da Advocacia Mineira (JAM), o maior congraçamento esportivo de uma classe profissional no país.

- OABPrev: plano de previdência privada instituído pela OAB-MG e pela CAA/MG para atender exclusivamente os inscritos na Ordem e seus familiares.

- Meu Primeiro Certificado: recém-inscritos que recebem a carteira na tradicional Cerimônia de Entrega de Carteiras da OAB ganham um vale gratuito para a certificação digital, com validade de um ano.

- CAA Telemed: inscritos têm direito ao serviço de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, que pode ser acessado pelo aplicativo Einstein Conecta.

Em 2022 foram lançados ainda mais dois novos serviços: Meu Primeiro Site e Classificados CAA/MG.

Classificados CAA/MG: serviço de anúncios on-line que permite o cadastro gratuito de ofertas de serviços e produtos novos e usados, com intuito de gerar negócios entre a advocacia.

Meu 1° Site: Todos os profissionais regularmente inscritos na OAB-MG podem usufruir do programa Meu 1º Site, que concede um ano de página web profissional gratuita para toda advocacia mineira.

Outros benefícios podem ser consultados no site: www.caamg.org.br