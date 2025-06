O presidente da OAB/MG, Sérgio Rodrigues Leonardo, em ofício endereçado ao Secretário Executivo da Alago, Fausto Costa, indicou o advogado Thúlio Khouri de Carvalho Costa, presidente da Comissão de Direito Urbanístico desta Seccional, para representar a entidade no evento em que se debaterá o assunto relativo ao estabelecimento da cota 762 – como limite mínimo para se manter o nível do Lago de Furnas.

A cota mínima para o lago estará sendo debatida, nesta sexta-feira (25), a partir das 9h, em evento que se realizará nas dependências do Furnas Park Hotel, em Formiga, sob os auspícios da Alago – Associação dos Municípios do Lago de Furnas, em conjunto com a Unelagos- União dos Empreendedores dos Lagos de Furnas e Peixoto e Todos Por Furnas (grupo social). Este evento deverá contar com a presença de diversas autoridades federais, estaduais e municipais.

Ainda no ofício à Alago, o presidente estadual reafirmou que a OAB/MG é uma das entidades em favor da defesa do uso múltiplo das águas e da garantia de manutenção da cota mínima 762 do Lago de Furnas.

Ao seu final do evento desta sexta, será lançada a Carta de Formiga, documento a ser encaminhado ao Presidente da República, pedindo sua interferência para resolver a questão que há mais de 20 anos causa sérios danos sócio econômicos, financeiros e ambientais ao Estado de Minas.