Intensificar as possibilidades de fornecimento para o setor de bebidas e incentivar a mão de obra local, gerando emprego e renda. Com este objetivo, o Grupo Petrópolis participa, no dia 20 de outubro, da 2ª edição do Projeto Compre Bem, idealizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede). A iniciativa coloca frente a frente compradores que possuem uma demanda específica por produtos e/ou serviços de fornecedores mineiros. Nesta edição, as rodadas serão com fornecedores de peças e componentes elétricos para manutenção predial e metalmecânica: vedações, correias, correntes, mangueiras, fixação, válvulas, selo mec, ferrosos e não ferrosos.

As inscrições para participar do encontro online são grátis e já estão abertas até o dia 14/10 pelo link: https://www.sympla.com.br/projeto-compre-bem-virtual---grupo-petropolis__1346860. Para se inscrever, a empresa deverá ter obrigatoriamente o CNPJ em Minas Gerais.

O Grupo Petrópolis possui um programa interno chamado GP Integra, que une a empresa com fornecedores locais nas diversas regiões do país e está em sintonia com o que o Compre Bem propõe. Juntos, o Grupo Petrópolis, a FIEMG e a Sede (através da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional), mapearam as novas necessidades da unidade de Uberaba e planejaram a segunda edição do evento para fornecedores mineiros de áreas diferentes da primeira edição.

George Ramos, diretor de Compras do Grupo Petrópolis, fala sobre a expectativa para essa segunda edição: “estamos dando continuidade a esse projeto de estreitar as nossas relações com fornecedores locais, de categorias diferenciadas e de todos os tamanhos. Dessa forma conseguimos devolver à economia da região o que vem sendo gasto com a compra de nossos produtos”.

As Regionais da FIEMG, braços da Federação no interior, também participarão do projeto divulgando a iniciativa para as indústrias na região do triângulo mineiro. Pedro César Spina, presidente da FIEMG Regional Vale do Paranaíba, sediada em Uberlândia, destaca a importância do evento: “A oportunidade trazida pelo Compre Bem é sempre bem vinda não somente para a geração de negócios em si, mas para a interação das grandes indústrias com os fornecedores do seu entorno, fomentando, desta forma, as empresas locais.”

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o projeto fortalece o desenvolvimento regional, possibilitando a abertura de mercado para outras empresas, promovendo assim a geração de emprego e renda.

“O projeto Compre Bem é sinônimo de boas práticas para o desenvolvimento econômico, promovendo oportunidades para diversas empresas. Além disso, com as compras locais, há benefícios de redução de custos logísticos e de emissões, fazendo com que a indústria mineira seja mais competitiva”, destaca.

SOBRE O COMPRE BEM - O Projeto Compre Bem FIEMG apoia empresas investidoras na identificação e prospecção de novos fornecedores em Minas Gerais. A FIEMG auxilia no processo de compras e oxigenação da área de suprimentos dos investidores. Etapas do Projeto Compre Bem FIEMG: pesquisa e seleção de potenciais fornecedores mineiros; realização de reunião entre fornecedores mineiros e a empresa-âncora – oportunidade de estabelecer relações comerciais; acompanhamento e monitoramento das negociações, com finalidade de manutenção e ampliação das relações.

O processo de seleção é dividido em duas etapas: a primeira delas referente a triagem dos participantes do evento é realizada pelo Estado, de acordo com as informações concedidas pelo Grupo Petrópolis por meio de questionário enviado. A segunda etapa será realizada no próprio evento, onde a equipe de compras estará presente para conhecer um pouco mais cada fornecedor. Quando houver concorrências, será realizada uma segunda triagem com base nos requisitos necessários para ser parceiro do Grupo Petrópolis, além da análise comercial de preço, prazo e porte do fornecedor.

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS - O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Lokal, Black Princess, Petra e Weltenburger, Brassaria Ampolis com os rótulos Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis, as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka, a Cabaré Ice, os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, o refrigerante It!, o isotônico TNT Sports Drink e a água Petra. Com oito fábricas em operação, o Grupo é responsável pela geração de aproximadamente 24 mil empregos diretos. Por meio dos projetos ambientais, promove o plantio e manutenção de milhares de árvores, além de ações de sustentabilidade e programa de educação ambiental para escolas municipais. Conta também com o Saber Beber, programa comprometido em orientar as pessoas sobre os benefícios do consumo moderado e as consequências do consumo exagerado de álcool. Saiba mais em: www.grupopetropolis.com.br e @grupo.petropolis nas redes sociais.

SERVIÇO:

PROJETO COMPRE BEM VIRTUAL GRUPO PETRÓPOLIS - 20 de outubro de 2021 (quinta-feira) - Horário: 10h às 17h - Local: Evento Online. Link para inscrição: Para acessar o evento será enviado um novo link por e-mail aos participantes, na véspera, dia 19/10. Para inscrição, a empresa deverá ter obrigatoriamente CNPJ em Minas Gerais.

EVENTO GRATUITO

Mais informações: (31) 3263 4775 (Whatsapp) ou comprebem@fiemg.com.br