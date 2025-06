O presidente da Frente Mineira de Prefeitos (FMP), Alexandre Kalil, irá se reunir, a convite do prefeito de Cristais e presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), prefeito Djama Francisco Carvalho, nesta sexta-feira (17), em Alfenas, para debater a escassez de água e a crise hídrica histórica que atinge o Sul de Minas.

A reunião extraordinária contará também com a presença do presidente da Associação dos Municípios do Médio Rio Grande (Ameg), prefeito Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, o diretor jurídico da Presidência do Senado Federal, Alexandre Silveira; o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp; e o presidente de Furnas, Clovis Torres.

Haverá uma reivindicação dos presentes na reunião para que a Agência Nacional de Águas e outros órgãos possam apresentar soluções para os diversos problemas que são acarretados a partir da crise hídrica que se instaurou na região.

A seca no Largo de Furnas é um problema que atinge diversos munícípios da região e o encontro prevê debater formas de compensações econômicas e sociais às cidades que dependem do “Mar de Minas”. São pelo menos 30 cidades banhadas pelas águas da represa.

O maior lago de Minas Gerais, considerado a maior caixa d’água do Brasil, é responsável pela geração de energia através da Hidrelétrica de Furnas. A escassez de água faz com que não só a produção de energia seja prejudicada, mas atinge centenas de famílias de pescadores e fazendeiro que dependem do local para sobreviver. O Lago de Furnas é uma represa multiuso, sendo assim, o turismo na região também é prejudicado com o baixo nível de água no reservatório.