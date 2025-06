A indústria tá... em tudo!

Imagine as ações que você realiza nas 24 horas do seu dia – quando está com sua família, trabalhando, dormindo, estudando – mesmo tendo em curso uma grave crise de saúde no mundo. Verá que em praticamente 100% de suas atividades a indústria está presente, sempre contribuindo para suprir suas necessidades e assegurar melhor qualidade de vida para todos.

Neste 25 de maio, Dia da Indústria, celebramos a essencialidade do setor e o trabalho incansável de milhões de brasileiros. Mesmo muitos tendo que ficar em casa, seguem firmes na missão de produzir itens primordiais para a manutenção da vida como conhecemos hoje.

Em Minas Gerais, temos razões especiais para comemorar. Esta data focaliza o mais importante setor econômico e social do estado, cujo desempenho positivo resulta de uma obra solidária e coletiva, realizada em todas as regiões do nosso território por cidadãos que abraçam a causa da indústria como profissão, por acreditarem em sua força como instrumento de geração de desenvolvimento e em seu poder como fator decisivo de transformação e inclusão social.

Somos um setor pujante, representado, em nosso estado, por mais de 130 sindicatos empresariais e mais de 80 mil empresas. Formamos, juntos, a FIEMG. E trabalhamos para defender os interesses legítimos das empresas e para garantir que elas, com os bens e serviços que produzem, atendam com efetividade às demandas e aspirações da sociedade.

Com o seu trabalho, esses homens e mulheres, dirigentes de sindicatos e empresas, colocam a indústria em todos os momentos da vida das pessoas. Desde quando acordam em suas casas (indústria da construção civil), tomam o seu café (indústria do café e panificação, indústria alimentícia) e vestem suas roupas para trabalhar, passear ou ficar em casa (indústria têxtil, do vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias). E se é dia de trabalho, o fazem usando computadores, mesas, cadeiras, telefones e tablets (indústria eletroeletrônica, da informática e moveleira). Assim segue o dia e segue a indústria na vida de todos nós, até o encerramento das atividades e o início do merecido descanso – no cinema, comendo pipoca, tomando cerveja ou aquela cachaça que Minas produz tão bem (indústria do audiovisual, alimentícia, de bebidas).

Mas a indústria é mais e vai além. O PIB da indústria mineira chegou a R$ 142,8 bilhões em 2018, representando 26,5% do total do estado. O setor é também importante gerador de emprego e renda: são 1.141.944 de trabalhadores, o que representa 23,1% do total de empregos formais no estado.

Em síntese, a indústria mineira comemora o seu dia com orgulho e otimismo: orgulho, pelo que realizamos até aqui; otimismo, por entender que, mesmo com a crise e a pandemia, estamos contribuindo para a construção de um futuro promissor. E tudo isso representa força para nossas empresas e empregos de qualidade para a população.

"Indústria. Tá na vida. Tá em tudo."