Zona da Mata debate tecnologia

Cafeicultura, bovinocultura de leite, piscicultura e fruticultura serão temas de nove palestras no Dia de Campo realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Ponte Nova, Sistema Faemg Senar, Epamig, Ima e Emater. O evento gratuito acontecerá no Campo Experimental Vale do Piranga da Epamig em Oratórios, nesta quinta-feira, 19. Os participantes serão divididos em quatro estações de ensino para ouvir os palestrantes e ver práticas das atividades. O encontro pretende mostrar aos produtores rurais e demais interessados nas áreas, tecnologias que auxiliem no aumento da produtividade, qualidade e lucratividade das cadeias, além de apresentar alternativas viáveis para a produção agrícola da região com potencial para crescimento como a piscicultura ornamental. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu) https://diariodemanhuacu.com.br/dia-de-campo-aborda-tecnologias-para-o-agronegocio-na-zona-da-mata-mineira/

Santa Casa comemora 100 anos

No dia 12 de outubro, a cidade de Camanducaia celebrou um século de dedicação, compaixão e cura na Santa Casa de Misericórdia. Por 100 anos, a instituição tem sido uma luz de esperança e um refúgio de cuidado para a comunidade. A Casa que cura, é mais do que um edifício; é o coração pulsante de amor e solidariedade. E para coroar esse marco, a administração apresentou a reforma da ala de pronto atendimento. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Turismo da região tem seminário

O 1º Seminário de Turismo Rural da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Municípios Entre Serras foi realizado em Sabará no dia 5 de outubro. O evento teve como objetivo principal a troca de experiências e a união das cidades na construção de um caminho de sucesso para a área, para os produtores e empreendedores. Durante o seminário, foram discutidos os benefícios econômicos do turismo rural, como o surgimento de novos empregos locais, a exploração das diversas atividades de lazer disponíveis, a importância da conservação do meio ambiente e a troca de experiências entre os participantes 2. (Folha de Sabará)

Parlamento Mulher aprova propostas

A Escola do Legislativo da Câmara de Poços de Caldas realizou a Plenária Final do Parlamento Mulher. Vinte e quatro propostas foram aprovadas pelas participantes do projeto e o documento será entregue à Comissão de Direitos da Mulher do Poder Legislativo. As sugestões contemplam os cinco temas abordados durante o projeto: Violência Doméstica e Familiar, Violência nos Espaços Institucionais de Poder e Assédio Sexual, Saúde da Mulher, O Espaço da Mulher no Esporte e na Cultura e Mulheres na Política. (Jornal Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

ALMG aprova doação de área em Uberaba

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o Projeto de Lei 247/2023, que autoriza o Poder Executivo a doar para o Município de Uberaba a área da extinta planta de amônia, no Distrito Industrial III. De autoria do deputado Zé Laviola, o projeto foi votado em segundo turno. O próximo passo é a sanção pelo Governo de Minas. Com 1.086.535,44 metros quadrados, a área dará espaço à planta industrial de fertilizantes nitrogenados renováveis, que será implantada pela empresa Atlas Agro Brasil Fertilizantes. Com valor de R$ 5 bilhões, o investimento é o maior da história do Município. (Jornal de Uberaba)

Sebrae promove rodada em Juruaia

Com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico local por meio do aumento das vendas no comércio, o Sebrae Minas e a Associação Comercial de Juruaia (Aciju) realizam, nesta quinta-feira, 19, a 4ª edição da Rodada de Negócios de Moda Íntima do município do Sudoeste mineiro. Cerca de 40 fabricantes de lingerie, pijamas, moda praia e fitness participam da ação. Um total de 22 potenciais compradores de Minas Gerais e São Paulo já estão confirmados para visitarem as lojas juruaienses. Com o acesso à nova rede de contatos, os fabricantes esperam, além de ampliar o volume de vendas, promover parcerias e também adquirir conhecimentos em gestão e novos mercados. (Folha Regional – Muzambinho)

